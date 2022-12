Negatív spirálba került a német válogatott kapus, Manuel Neuer, ugyanis azután, hogy Németország kiesett a katari-tornáról, elment síelni, ahol eltörte a lábát.

Az esetet is hallva, talán nem is olyan meglepő, de általában tiltják a focistáknak, hogy aktív pályafutásuk során síeljenek, ugyanis igen balesetveszélyes sportágról van szó. Neuer a közösségi oldalán azt írta, hogy síelés közben eltört a lába, és már meg is operálták, de az már most biztos, hogy a szezonban már nem léphet pályára.

A német válogatott csak a harmadik lett a világbajnoki csoportjában Japán és Spanyolország mögött, így zsinórban második alkalommal nem jutott tovább a csoportjából.