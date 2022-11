Három bajnoki címet nyert Egervári Sándor pályaedzőjeként, kettőt az MTK, egyet a Dunaferr együttesével, az ezredfordulón. Egy éven át dirigálták az U20-as válogatottat, amit vb-bronzéremig vezettek, majd három éven a felnőtt nemzeti együttest irányították, 2010-től 2013-ig. Aztán elváltak útjaik, Kenyeres Imre előbb Felcsúton dolgozott, majd 2015 őszén lett a Vidi utánpótlásának igazgatója. Azóta tölti be ezt a tisztséget. Természetesen figyeli a Katarban zajló világbajnokságot.

- Pár napja megy a vb-, azonban két bombameglepetés már ért bennünket. Az első az argentinok veresége volt, a szaúdiak ellen. Az arabok 2-1-es, amúgy a játék alapján megér sikerére senki nem számított. Az olajországok futballistáira jellemző, ha elveszítik a kedvüket, nagyon elveszítik, ha viszont van kedvül futballozni, csodákra képesek. Egervári Sándorral egy évet dolgoztunk Kuvaitban, másfél évtizede, ami hasonló kultúra és futballkultúra, mint a katari, az al-Salmiya gárdájával ezüstérmesek lettünk. Nem felejtem el, a stadionavatónkon a portugál válogatott ellen léptünk pályára 2007-ben, 1-1-re végeztünk, a meccsen többször hittem azt - mondtam is Sanyinak a kispadon -, lehet, ez nem is a mi csapatunk. Cristiano Ronaldo nem volt ott, de a többi sztár igen, az ellenfél edzője, a 2002-ben a brazilokat világbajnoki címre vezető Luiz Felipe Scolari fogta a fejét, nem értette, hogy Eb-ezüstérmes együttese nem bír egy kuvaiti klubcsapattal.

Forrás: Twitter

Visszatérve a most zajló világbajnokságra, Kenyeres szerint az argentinok a szaúdiak ellen egyértelműen jobbak voltak az első félidőben, megérdemelten jutottak előnyhöz, azonban a második félidőben visszavettek a tempóból, megadták az esélyt az ellenfélnek, akik belelkesedtek, pár perc alatt fordítottak. Magabiztosak lettek, mintha nem is kettő, hanem három lábuk lett volna, az ázsiaiak minden labdára odaértek, minden elakadt bennük, hiába domináltak az argentinok, megbosszulta magát, hogy hatvan percen át kényelmeskedtek. Az első gól után azt hitték, majd jön a második, a harmadik, nyugodtan lerendezik a meccset. De nem jöttek az újabb gólok, illetve jöttek, de azokat nem a dél-amerikaiak szerezték. Persze, még nem estek ki Messiék, bármi lehet a csoportban, de innentől nagyon nehéz dolguk lesz, az biztos. Szerencséjük, hogy a csoport másik meccsén a lengyelek és a mexikóiak döntetlenre végeztek – mondja Kenyeres Imre.

A vb előtt sokan az argentinokat és a brazilokat kiáltották ki favoritnak. Kenyeres szerint ez nem is feltétlenül volt butaság, mert a brazilok vezetik a világranglistát, az argentinok nyerték a legutóbbi Copa Amerikát, a fentebb említett, szomszédos rivális előtt, ráadásul Lionel Scaloni tanítványai 36 meccsen maradtak veretlenek.

- Most már a brazilokon a sor, hogy bizonyítsák, nem véletlenül vezetik a világranglistát. Nagyon sok, kreatív játékossal rendelkeznek, igaz, ez elmondható az argentinokról is. Furcsa volt, hogy egy védekező csapat mögé nem tudták berúgni a labdákat az üres területekre, nem érkeztek mélységből. A szaúdiak edzője, a francia tréner, Hervé Renard remek taktikát dolgozott ki, továbbá nagyszerűen fanatizálta a játékosait. Bátran futballoztak, amiben volt veszély, ugyanis ha rossz tempópasszt adnak a középpályán, az argentinok azonnal indultak volna. Amikor a tévén mutatták a dél-amerikai stábot, olyan érzésem volt, a padról nem jön segítség, a kapitány állt békésen, nem tudott belenyúlni a meccsbe.

Forrás: livescore.com

Akadtak már jó mérkőzések, igaz, kimondottan gyengék is. Az angolok nagyon könnyedén verték a meglehetősen gyengén futballozó Iránt, a katariak is rossz teljesítményt nyújtottak Ecuador ellen.

- Ilyenkor arra gondolok, lényegesen több európai gárdának lenne ott a helye, hiszen a mi kontinensünkön több olyan válogatott is akad, amely sokkal erősebb a vb-n szereplő néhány együttesnél, ami jót tenne a színvonalnak. Katar csak azért lehet ott, mert rendező. Az amerikaiak és Wales meccse kiegyenlített játékot hozott, két, különböző félidőt. Az Egyesült Államok az első játékrészben jobb volt, döntésre vihette volna a dolgot, a nagyszünet után jobbak voltak az európaiak. A meccs nagy tanulsága, hogy egy világsztár attól különleges, hogy bármikor képes megvillanni. Gareth Bale előzőleg nem sokat mutatott - nincs is túl sok meccs a lábában mostanában - de a végén megrázta magát, szabálytalankodtak vele szemben, a büntetőt pedig belőtte.

A drukkerek azt hitték, a szaúdiak győzelme után napokon át nem robban majd újabb bomba, aztán másnap, a szerdai játéknap hozta az újabb szenzációt, a németek vereségét, Japán ellen.



Forrás: AFP

- A németek jobban játszottak, mint egy nappal korábban az argentinok. Azonban Hansi Flick együttese is hasonló hibába esett, a vezető gól után nem ment be az első, a második és a harmadik helyzet, nem gond, majd jön a következő, amit berúgnak. A japánok szakvezetője rizikózott, védekező típusú játékosok helyett támadókat kezdett cserélni, akik nagyszerűen szálltak be. Az ázsiaiak remekül használták ki az adódó lehetőségeket. A németek is továbbjuthatnak, sőt, hosszasan menetelhetnek is, de ennél jobb játékra lesz szükségük. Belőlük is hiányoltam azt a gyilkos ösztönt, ami a franciákban megvolt, Ausztrália ellen, amikor 4-1-re győztek, valamint a spanyolok sem vettek vissza a tempóból Costa Rica ellen, 7-0 lett a végeredmény. Az eddigi meccseken a két, korábbi világbajnok nagyszerű teljesítményt nyújtott, való szenvedéllyel és alázattal futballozott, a folytatásban nyilván erősebb ellenfelekkel találkoznak majd.