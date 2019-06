Pünkösdi Virágálom – Virágba borul a belváros pünkösd tiszteletére

A magyar népi kultúrában számos szokás kapcsolódik pünkösdhöz, az egyik ilyen, amikor az ablakokba vagy a ház kerítéslécei közé zöld ágakat, virágokat tűznek, hogy ne csapjon beléjük a villám.

Fehérvárt bizonyosan elkerüli mostanában a mennydörgés, hiszen virágba borul a belváros pünkösd tiszteletére – szögezik le a szervezők. A virágkötők évről évre más-más tematika köré építik fel impozáns kompozícióikat, melyeket zenés körséta során is szemügyre vehetnek az érdeklődők. Az idén a színek kavalkádja lesz az a téma, amely az alkotókat inspirálja. A közönség szavazhat is az alkotásokra, a közönségdíj nyertese értékes ajándékot kap. A rendezvényt számos kulturális, szórakoztató program, koncert kíséri. Az elmúlt évekhez hasonlóan az ifjú virágkötők, a virágkötés iránt kedvet érző iskolák diákjai is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra: a „kisinasok” versenye ebben az esztendőben is folytatódik.

A Városház téren a pénteken 17 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitón köszöntőt mond Cser-Palkovics András polgármester és Spányi Antal megyés püspök. Utána az első alkalommal életre hívott FolKid Nemzetközi Gyermek Népművészeti Fesztiválon szereplő csoportok részvételével körséta indul a virágkompozíciók helyszíneire. A színpadi virágkötést és árverést 18 óra 30-tól Szabó János szakújságíró, a Virágkötők és Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületének képviselője dirigálja, az Oázis és a Virágvár közreműködésével. Este héttől a gyermek népművészeti fesztivál résztvevői adnak műsort; a színes programok szombaton, pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn is folytatódnak.