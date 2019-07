Öt magyar érem született a Pezsgő Világbajnokságon

Egy arany- és négy ezüstérmet nyertek el a somlói Kreinbacher Pincészet és a Törley Pezsgőpincészet italai az idei Champagne és Pezsgő Világbajnokságon (CSWWC).

A világ legrangosabbnak tartott nemzetközi pezsgőversenyén 18 ország pezsgőit díjazták;

a magyarországi pezsgők mellett a határon túlról a szilágysági Kárászteleki Pezsgőpincészet is jó eredménnyel zárta a versenyt: a Carassia Classic Brut pezsgő magnum palackja aranyat, két további pezsgőjük ezüstöt kapott

– közölte hétfőn a Kreinbacher Pincészet.

Mint felidézték, a Kreinbacher Birtok ötödik éve indul a megmérettetésen, ahol Brut Classic 2015 Magnum pezsgőjük az aranyéremmel megismételte tavalyi sikerét. A furmint és chardonnay házasításából készített, több mint három évig érlelt tradicionális pezsgőt már 2018-ban is kiemelkedőnek találták a bírák, az akkor még bevezetés előtt álló pezsgő a Best Hungarian Future Release kategóriagyőztes címet is kiérdemelte.

A három további ezüst egyikét a Kreinbacher most debütáló, Rosé Brut 2016 Magnum pezsgője kapta. A birtok legelső, magnum palackban érlelt roséja kapcsán a szakértők kiemelték fiatalos, gyümölcsös karakterét. A 2016-os évjáratból a Kreinbacher két másik pezsgője is ezüstöt kapott: a Brut Classic 2016 Magnumot és a Prestige Brut 2016 Magnumot minimum 2,5 év hosszú érlelés után mutatja majd be a birtok.

A CSWWC honlapja szerint a Törley Pezsgőpincészet a 2015-ös Francois President Rosé Brut pezsgőjével nyert ezüstérmet; az Etyek-Budai Borvidékről származó pezsgő 100 százalékban pinot noirból készült.

A versenyről A CSWWC egyedülálló a nemeztközi borversenyek között, a zsűriben az alapító Tom Stevenson mellett neves pezsgőspecialisták szerepelnek, akik két hét alatt kóstolják végig a teljes mezőnyt Kentben. Az értékelés vakon, régiónként és stílusonként történik. A bírák között egy magyarországi szakértő, Márkus György is helyet kapott. A verseny célja, hogy kizárólag a világ legjobb pezsgőit díjazzák, így ennek megfelelően csak arany- és ezüstérmeket hirdetnek ki. Idén harmadával nőtt a nevezések száma, 18 ország került fel az éremtáblázatra és rekordszámú, összesen 185 arany és 212 ezüst született.

A nemzetközi mezőnyben a legtöbb érmet szerző, így a legeredményesebb ország ezúttal Olaszország lett (Trento és Franciacorta tradicionális pezsgőivel), az Év Pezsgőkészítője címet szintén olasz induló, a 15 aranyérmet szerző Ferrari kapta meg.

A presztízs cuvée-k között a Dom Pérignon öt arannyal emelkedik ki a mezőnyből, a Rare Champagne két aranyat érdemelt ki. Az itthon is népszerű champagne-házak, mint a Moët & Chandon, a Veuve Clicquot és a Ruinart szintén halmozták az érmeket.

A CSWWC világbajnoki és nemzeti trófeákat – köztük az abszolút világelső pezsgőt – november 4-én, a londoni díjátadó gálán hirdetik majd ki.