Már érezhető a MeToo-mozgalom pozitív hatása

A 2017-ben kezdődött kampány óta először készült felmérés arról, hogy csökkent-e a munkahelyi zaklatások száma.

A szexuális erőszak és zaklatás ellen küzdő MeToo-mozgalom hatására javult a nők helyzete a munkahelyeken egy amerikai tanulmány szerint. Kevesebb szexuális zaklatásnak vannak kitéve, mint korábban – állapították meg mintegy 500 amerikai nő megkérdezése alapján a Coloradói Egyetem kutatói.

Ez az első elemzés, amely a munkahelyen bekövetkezett változásokat vizsgálja a 2017 októberében kezdődött MeeToo kampány óta – írják a szakértők a PLOS ONE című szaklapban.

A munkájuk során esetlegesen őket ért szexuális zaklatásról és az önbecsülésükről 25-45 év közötti nőket kérdeztek meg. Az első közvélemény-kutatást 2016 szeptemberében végezték 250 nő részvételével, a második szakaszban, 2018 szeptemberében pedig 263 nőt kérdeztek meg.

A résztvevők 87 százaléka mondta azt, hogy legalább egyszer érte már szexuális zaklatás. 2018-ban viszont kevesebben vallották azt, hogy súlyosabb túlkapások érték őket, például szexuális kényszerítés vagy fogdosás.

A kutatók feltételezése szerint a lehetséges tetteseket a MeToo-mozgalom hatására a lelepleződéstől vagy a negatív következményektől való félelem tartotta vissza.

A 2016-ban megkérdezettek közül sokan azt mondták, hogy szégyenből, vagy félelemből hallgattak az esetek után vagy magukban keresték a hibát. 2018-ban több nő érezte úgy, hogy kész beszélni, akár más nők tapasztalatai alapján és szolidaritása hatására.

A tanulmány szerzői szerint további tanulmányokra van szükség a megfigyelések megerősítésére és az okok elemzésére.

„A bátor nőknek, akik részt vesznek a MeToo és a TimesUp mozgalmakban, tudniuk kell, hogy erőfeszítéseiknek van hatása” – írják a kutatók.

Hollywoodot 2017-ben megrázta Harvey Weinstein filmmogul szexuális zaklatási botránya, amely elindította a munkahelyi zaklatások elleni Time’s Up! és a MeToo mozgalmat. Számos színésznő vádolta meg a producert azzal, hogy hatalmával visszaélve szexuálisan zaklatta, kihasználta őket, sőt többen szexuális erőszak miatt is feljelentést tettek ellene.

Weinsteint a szexuális zaklatási ügyek miatt 2017-ben elbocsátották produkciós vállalatából, és New Yorkban szexuális erőszak miatt emeltek vádat ellene. Májusban stúdiója egykori alkalmazottaival és áldozataival 44 millió dollár értékű kártérítési egyezségre jutott, de bűnügyi perének előkészítése és számos ellene indított polgári per továbbra is folyamatban van.

