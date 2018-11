Közös szülői feladatvállalás mellett több gyermek születhet

A KSH felmérése szerint a 40 év alattiak körében megduplázódott azoknak a száma, akik szerint a házasság élethosszig tart.

Azokban a családokban, ahol a szülői felelősség és a feladatok jobban megoszlanak az anya és az apa között, ott a gyermekvállalási kedv is nagyobb – mondta a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért (Kincs) megbízott elnöke egy keddi budapesti, a témában rendezett konferencián.

Fűrész Tünde arra hívta fel a figyelmet, egyre több jel, adat és felmérés mutatja azt, hogy a magyar emberek, köztük a fiatalok házasságban, a gyermekek közös felnevelésében gondolkodnak és hisznek a családi értékekben.

A Kincs elnöke a gyermekjogok nemzetközi napja alkalmából tartott rendezvényen a KSH felmérését ismertetve úgy vélte, bizakodásra ad okot, hogy a 40 év alattiak körében megduplázódott azoknak a száma, akik szerint a házasság élethosszig tart. Egy másik felmérésből pedig az derült ki, a megkérdezettek 75 százaléka tartja fontosnak a szülői felelősségmegosztást.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) „A gyermeknek joga van anyához és apához” címmel megrendezett konferenciáján Fűrész Tünde arról is beszélt, hogy a szülők együttes szerepe a gyermeknevelésben nemcsak demográfiai szempontból meghatározó, hanem azért is, hogy legyenek a fiatalok előtt példaképek.

A Kincs elnöke a kedvező tendenciák között említette, hogy 2010 óta 22 százalékkal csökkent a válások száma, továbbá, ahol mégis elválnak a szülők, ott jelentősen – 3 százalékról 13 százalékra – nőtt a közös felügyeleti jog igénybevétele. Kitért arra is, hogy a 2011 és 2016 közötti időszakban 25 százalékról 22 százalékra csökkent az egyszülős gyereknevelő családok száma.

Arról is beszélt, hogy – számos nemzetközi és hazai jogszabályi utalás mellett – a családok védelméről szóló nemzeti konzultáció egyik kérdése is annak fontosságára hívja fel a figyelmet, hogy a gyerekeknek joguk van szüleik gondoskodása mellett felnőni. Úgy vélte, egyéni körülmények, így például haláleset vagy válás felülírhatják ugyan a szülői gondoskodást, de az alapvető cél ezekben az esetekben is az, hogy a gyerekek így is „a vágyotthoz minél közelebbi, lehetőség szerint családi keretek között” élhessenek.

A 2012-ben elhunyt Kopp Mária orvosról elnevezett családpolitikai intézetben tartott, a NOE által rendezett konferencia mellett, azzal egy időben másik négy városban rendeztek hasonló programot kedden; Debrecenben, Orosházán, Pécsen és Győrben.

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke fontosnak mondta, hogy milyen egy társadalom családképe. A család maga az élet, abban nevelkednek a jövő szülői, és nem mindegy, milyen mintákat visznek tovább a fiatalok – hangoztatta. A gyermeknek joga van mindkét szülőhöz; az anyához éppúgy, ahogy az apához, mert ez biztosítja fejlődését – mondta. Aquinói Szent Tamás teológus, filozófus gondolatát idézte, eszerint a szülőknek azért jár tisztelet, mert gyerekeik tőlük kapják az életet, valamint a testi és lelki gondoskodást, ami egyben a kötelességük is. A NOE elnöke szerint a családok védelméről szóló nemzeti konzultáción való részvétel mindenkinek jó alkalom lehet arra, hogy végiggondolja, milyen családkép fontos a számára.

