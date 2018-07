Kedvenceinknek is árthat a hőség

Az Orpheus Állatvédő Egyesület hétfői közleménye szerint a kutyák önszántukból soha nem mozognak a tűző napon a nagy kánikulában, ha mégis ezt kell tenniük, mindezt nehezebben viselik a nagyobb testű, sötét színű kutyák, mint a kisebb testű, világos színűek. A kutya nem tud izzadni, ez komoly nehézséget okoz számára, mert pusztán a lihegéssel történő hővesztés néha, bizonyos körülmények között nem elegendő, ilyenkor az állat keresi a hűvös helyet, padlót, amelyre ráfekve hűtheti magát.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület azt tanácsolja, hogy a nagy nyári hőségben a nagyobb sétákat a kora délelőtti és késő délutáni órákra időzítsék a gazdák, az állatok számára mindig legyen hűvös hely, ahova a napsugárzás elől szabadon elbújhatnak, az élelem mellett naponta többször legyen friss ivóvizük, valamint soha ne hagyják háziállataikat egyedül autóban, még nyitott ablaknál se. Érdemes arra is figyelni továbbá, hogy a naptól felhevült aszfaltot is kerüljék el lehetőség szerint, hiszen ez könnyen égési sérülést is okozhat az állat mancsán.