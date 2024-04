A dietetikus leszögezte: az már egy remek első lépés, ha valaki felismerte, hogy jelenlegi életmódja nem támogatja az egészségét és az elérni kívánt céljait – legyen az izomépítés, fogyás, vagy általános közérzet javítás – és változtatni szeretne, hiszen itt kezdődik minden. Attól azonban óvva int mindenkit, hogy bármiféle trenddiétát követve a reklámok és a benne látható ’ideálbodyk’ miatt egyik napról a másikra drasztikusan megváltoztassa a táplálkozását. A tényleges hosszú távon tartható egészséges életmódhoz egy komoly és átgondolt elhatározás kell. Ha ez adott akkor célszerű felkeresni szakembert, aki segíthet feltárni az elakadásokat és támogathat az úton. Egy dietetikus mellett segítségére lehet számos szakember, akár orvos, pszichológus és edző is. Ha fogyás a cél, akkor a súlyfelesleg mögött álló okok feltárását követően fontos, hogy a fogyni vágyót egyénre szabott tanácsokkal, útmutatásokkal lássa el megfelelő szakember.

Simon Sarolta hangsúlyozta: a táplálkozás és a mozgás mellett meg kell vizsgálni többek között az egyén alvási szokásait, a napi rutinját, valamint az ételekkel való viszonyát is– ezek mind-mind fontos tényezők abban, hogy saját célokat támogató életmódot alakítsanak ki a szakemberrel közösen.

– A különféle ’fogyiporok’ azért lehetnek kecsegtetőek a fogyni vágyó embereknek, mert gyors és látványos változást kínálnak, hiszen ezek előírás szerinti fogyasztása nagyon alacsony napi kalóriabevitelt eredményez. De ez nem tartható, pláne nem élvezhető, mivel javarészt porokról, italokról beszélünk és mégis ki szeretne élete végéig turmixon élni, ahelyett, hogy élvezné az ételeket és az étkezést. Az egyéni életmódi tényezők, mint elegendő mozgás, vagy akár egészséges táplálkozás kialakítása ennél jóval komplexebb, hiszen maga az emberi test is az. Nem válhat be mindenkinek ugyanaz. Az emberek ugyanakkor hajlamosak feladni és kudarcként megélni, ha nem látnak egyből változást, pedig apránként haladva lehet a legnagyobb változást elérni” – részletezte.

Egy bevált és tartható egészséges táplálkozásra ösztönző módszert ismertetve elmondta: a tányér-módszer – hazai Okostányér – egy nagyon hatásos bevett eszköz, amit ajánlani szoktak az egészséges életmódra vágyóknak. E szerint egy étkezésénél a tányér felét zöldségeknek vagy gyümölcsöknek kell alkotnia, egynegyedét fehérjeforrásoknak, egynegyedét pedig szénhidrátforrásoknak. Fizikai aktivitás és energiaszükséglet szerint az arányok személyre szabhatók. Fogyási céloknál a kalóriadeficit– amikor több az elégetett kalória, mint, amit a nap folyamán beviszünk – is jó megoldás lehet, de itt sem mindegy, hogy milyen ételeket fogyasztunk. Lehet kalóriadeficitben lenni gyorsételeket fogyasztva is, azonban nem ajánlott, hiszen nem támogatják az egészségünket és a megfelelő tápanyagokat sem tudjuk bevinni általuk. Fontos azonban, hogy a fogyás ne járjon az izomzat csökkenésével. Simon Sarolta szerint az izomzat megtartása érdekében maximum havi 2-4 kg fogyás javasolt. A céloknak megfelelő táplálkozás mellé pedig rendszeres testmozgás is szükséges, ez heti minimum három 30-60 perces közepes vagy magas intenzitású mozgást jelent. De nem szabad elfelejteni a pihentető alvást, támogató napi rutinokat, rendszeres szűrővizsgálatokon való részvételt és a mentális egészség támogatását sem.

Ha tehát bárki változtatni szeretne az életmódján célszerű a fent említetteket figyelembe venni annak érdekében, hogy tartós, sanyargatásmentes és egészséges mindennapokat tudjon kialakítani.