Holdtégla előállításán dolgoznak a kutatók

Az úgynevezett holdtégla előállítása új fejezetet jelentene az űr felfedezésében. A kutatócsoportok szerint a holdpor alkalmazása megszüntetné a földi nyersanyagoktól való függést is – írja a csillagaszat.hu-ra hivatkozva a hirado.hu.

A Hold felszínét szürke, finom, egyenetlen felületű szemcsés por borítja. Mivel ez a felszíni por mindenütt jelen van, így helyszíni forrásként ideális anyaggá válhatna téglakészítéshez: össze lehet törni, el lehet égetni és össze is lehet nyomni – írják.

Aidan Cowley, az Európai Űrügynökség (ESA) tudományos tanácsadója elmondta, hogy a holdtéglák porból fognak állni. Hozzátette:

A cikk szerint körülbelül 45 millió évvel ezelőtt a mai Köln környékén számos kitörés történt. A közeli European Astronaut Centre (EAC) – magyarul Európai Űrhajózási Centrum – kutatói a területen található nagy mennyiségű vulkanikus port a holdporral elég jól egyező összetételűnek találták.

A base on the Moon could be built with bricks of moon dust – and agencies on Earth are testing out ideas using simulated lunar materials: https://t.co/Kdhf2CYMZh @esa

