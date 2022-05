Ha valaki fogyni szeretne, a legfontosabb tényező az energiaegyensúly, vagyis az, hogy mennyi kalóriát fogyasztunk el a felhasznált kalóriákhoz képest. Az egyenlet egyik oldalán a bevitt, a másikon a leadott kalóriák vannak. Előbbi az ételekből és italokból, utóbbi az anyagcseréből, a sportolással és más tevékenységből adódó testmozgásból áll. A jó hír az, hogy a víz döntő szerepet játszik mindebben – írja az Origo.

Az egyik fő ok, amiért a víz jótékony hatással lehet a fogyásra, az, hogy teljesen kalóriamentes, így a cukros italok, gyümölcslevek és kalóriadús forró italok vízzel való helyettesítése jelentősen csökkentheti a naponta elfogyasztott kalóriák számát. Számos tanulmány, köztük a Proceedings of the Nutrition Society című folyóiratban megjelent áttekintés is azt mutatta ki, hogy a vízivás növeli a jóllakottságot és csökkenti az éhségérzetet.

Az Appetite szaklapban megjelent kutatás szerint a szomjúság és az éhség osztozik bizonyos idegi áramkörökön.

Ez az oka annak, hogy egyes embereknél a szomjúság és az éhség jelzése összekeveredik, így az éhségjelzés valójában szomjúság lehet, tehát a vízivás segíthet a telítettség érzés elérésében.

Tehát: ha fogyni szeretnénk, hogy a több víz fogyasztása előnyös, ha fogyni próbálunk.

Az is bizonyított, hogy az étkezések előtti vízfogyasztás segíthet abban, hogy kevesebbet együnk. A víz kitölti a gyomrot, hamarabb jelentkezik a jóllakottság érzése. A vízfogyasztás nem csupán a fogyásban segít. Ahhoz, hogy a szervezetünk jól működjön, elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű vizet igyunk.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)