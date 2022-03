Már több mint 160 egyedülálló szülőnek segített munkát találni az Egyszülős Központ.

A központ 3 éve indította el az egyedülálló szülők munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő ingyenes programját, amelynek részeként tanácsot adnak az önéletrajz és a motivációs levél megírásához, valamint a sikeres állásinterjúhoz.

Konkrét állásközvetítéssel is segítik a szülőket, az elhelyezkedésük után pedig 6 hónapig után követik őket a munkavállaló és a munkaadó szempontjából is. A program így 2019-es indulása óta 452 egyedülálló szülőnek segítettek az elhelyezkedésben, közülük 162-nek talált a központ állást, illetve 189 céget vagy vállalatot vontak be a programba.

Az Egyszülős Központ a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által koordinált Incorpora Programhoz csatlakozva biztosítja az egyszülős családok számára a támogatást. A budapesti Egyszülős Központ 2018 májusában nyílt meg, hogy gyakorlati segítséget és közösséget nyújtson azoknak a családoknak, ahonnan hiányzik az egyik szülő. Az elmúlt több mint 3 évben a központ több mint 70-féle szolgáltatásával mintegy 26 ezer családot ért el.

Magyarországon ma több mint félmillió gyereket egyetlen szülő nevel, az egyszülős családok száma körülbelül 300 ezer.

