Az Intrum követeléskezelő felmérése szerint az európaiak több mint harmada, míg a magyaroknak majdnem a harmada gondolja, hogy a karácsonyok nem lesznek többé olyanok, mint a járvány előtt.

A karácsony előtti költekezést sokan teherként élték meg korábban is, és most úgy tűnik, hogy a családok jelentős része nem is fog annyit fizetni ajándékokért, mint eddig

- tették hozzá.

A közleményben hangsúlyozták, hogy a kiadások visszafogása nem függ össze a válsággal, a visszajelzések alapján az európai fogyasztók több mint 35 százalékát eleve zavarja a túlzásba vitt fogyasztás. A legfőbb ok a fenntarthatóság felértékelődése lehet, a kontinensen ugyanis 52 százalék már nem vásárol környezetkárosító cégektől. Több államban csaknem a lakosság fele a karácsony elüzletiesedését sem nézi jó szemmel - írták.

Magyarország a hitelfelvétel elutasításában vezet, csupán 7 százalék venne kölcsönből ajándékot, ami alig fele az európai átlagnak. Az Intrum a hitelezéssel szembeni általános óvatossággal magyarázza mindezt.

A belföldi felmérések másik fontos tanulsága, hogy az itt élők csaknem háromnegyede figyel a környezetterhelés mérséklésére, 62,5 százalék ugyanakkor arra panaszkodik, hogy a fenntartható termékek drágák, ezért nem tud annyira környezettudatosan élni, mint szeretne.

Az Európai fogyasztói fizetési jelentés 24 ország több mint 24 ezer fogyasztójának válaszai alapján készült. A kutatás augusztus végén zárult, de az ünnepi teveikről is megkérdezték az embereket - olvasható a közleményben.

