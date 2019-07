Van egy rossz hírünk, ha ilyen egeret használsz a gépedhez

A gyártó vezeték nélküli egerein keresztül a MouseJack nevű sérülékenység miatt akár a számítógépünkbe is bejuthatnak a hackerek.

Egy biz­ton­sági rés miatt a rossz­in­du­latú ha­cke­rek akár az egész szá­mí­tó­gép fe­lett át­ve­he­tik az irá­nyí­tást, ugyanis az ege­re­ket gyártó cég­nek nem si­ke­rült meg­fe­le­lően ki­ja­ví­ta­niuk egy ve­szé­lyes hibát – írja a Ripost.

Az egyik legnagyobb számítógépes kiegészítő gyártónak, a Logitechnek a mai napig nem sikerült teljesen megoldani egy olyan problémát, amely már csaknem három éve gondot okozhat.

Ugyanis a gyártó vezeték nélküli egerein keresztül a MouseJack nevű sérülékenység miatt akár a számítógépünkbe is bejuthatnak a hackerek. A probléma ráadásul a frissebb termékeknél is jelen lehet, így nem csak a több évvel ezelőtti eszközöket érinti – írja a The Verge.

A szakértők viszont arra is felhívják a figyelmet, hogy nem csak a Logitech lehet érintett a hibával, hanem a HP, Dell, Lenovo és Microsoft egereit is megbuherálhatják a hackerek.