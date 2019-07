Nem lesz pénztár a Tesco-ban, digitális fizetés jön helyette

Gondolnánk, talán a fizetésre váró, kígyózó sorokat akarják felszámolni, vagy olcsóbb a korszerű technika a pénztárosnál.

A brit Tesco lesz a következő kereskedelmi bolthálózat, amely pénztár nélkül fog működni. Az áruházlánc célja a korszerűsítéssel felzárkózni a versenyben az Amazon Go pénztár nélküli üzletekhez – írja az Origo.

Az Egyesült Királyság legnagyobb élelmiszer-áruházlánca már kérte az izraeli technológiai startup, a Trigo Vision segítségét, amely a közelmúltban 7 millió dolláros (nagyjából 2 milliárd forintos) befektetést kapott a pénztár nélküli technológia további fejlesztésére.

A Trigo Vision már kifejlesztette az Amazon Góhoz hasonló pénztár nélküli rendszert, amely a kamerák és a gépi tanulás segítségével

automatikusan követi az ügyfelek vásárlását,

és hozzáadja a kiválasztott termékeket egy virtuális kosárhoz.

Az ügyfelek megadják a fizetéshez szükséges adataikat a Tesco mobilalkalmazásában, így

a fizetés automatikusan lezajlik, ahogy a vásárló kilép a boltból.

Ezt a technikát nemrég be is mutatta a Tesco.

Az áruházlánc emellett szállító robotokat is tesztel, hogy felvehesse a versenyt az Amazonnal, amely a következő néhány évben jelentősen kiterjesztené az Amazon Go márkára hallgató élelmiszerbolt-hálózatát, 2021-re mintegy 3000 üzletet nyitva, beleértve az Egyesült Királyságban nyíló boltjait is.

Arcfelismerés áruházban (Borítóképünk illusztráció: Shutterstock)