Ezért lesz olyan jó a Galaxy S20 telekamerája

A kamera egyesíti a legújabb hardvereket és a mesterséges intelligencia alapú szoftveres megoldásokat.

Kristálytiszta felvételek: 108 MP/64 MP szuperfelbontás

A nagyobb felbontás a gyakorlatban részletesebb fotókat jelent. A Samsung Galaxy S20 képszenzora 108MP a Galaxy S20 Ultra, a Galaxy S20 és Galaxy S20+ esetében pedig 64MP.

Korábban, ha a teljes képből csak egy kivágott részletre volt szükség, a fontos részletek nem minden esetben maradtak élesek, a Galaxy S20 szenzoraival azonban a kivágott fotók felbontása is magasabb marad.

A kivételes felbontást és zoomot a szenzorok kialakításának fejlesztése teszi lehetővé, mivel a képszenzorok mérete és az azokat vezérlő technológia is változott. A nagyobb képszenzorok több fényt fogadnak be, így részletesebb képek készülhetnek akár sötétebb környezetben is.

Mi a nona-binning és a re-mozaic?

Az S20 Ultra 108 megapixeles szenzorával a nona-binning és a re-mozaic megoldások használatával szélsőséges fényviszonyok között is képes tiszta és éles fotókat készíteni.

• Nona-binning technológia: ez kilenc pixel kombinációjából hoz létre egyet, így a 108 megapixeles szenzor 12 MP minőségű fotókat rögzít. A nona-binning segítségével létrehozott nagyobb pixelek több fényt nyelnek el, így tisztább képeket alkotnak még gyengébb megvilágítás mellet is.

• Re-mozaic nagy fényű közegben: A technológia átállítja a pixelek elrendezését a részletesebb rögzítés érdekében. Az algoritmus a hagyományos RGB mintázatnak megfelelően rendezi el a pixeleket, így éles részleteket jeleníthet meg erősen megvilágított terekben is. A felhasználók könnyedén válthatnak a 108 MP módra a Gyors Beállítások között, a Kamera/ Fotó/ Képarány/ 108 MP menüpont alatt.

Még távolabbra: Space Zoom ultranagyítás teleobjektív lencsével

A Space Zoom technológia Hybrid optikai zoom és Szuperfelbontású, mesterséges intelligencia alapú zoom kombinációját használja, így a felhasználók akkor is közel lehetnek a fotó témájához, ha valójában távol vannak.

A Galaxy S20 új Hybrid optikai zoomja a fejlett, nagy felbontású képszenzor erejét egyesíti egy olyan új lencsetechnológiával, amely a hagyományos optikai zoomnál több lehetőséget nyújt a felhasználóknak. Az új technológiával a Galaxy S20 és S20+ háromszoros Hybrid optikai zoomra, míg a Galaxy S20 Ultra tízszeres Hybrid optikai zoomra képes.

A mesterséges intelligencia alapú digitális zoom segítségével az S20 és S20+ telefonokkal akár harmincszoros, az S20 Ultrával pedig akár százszoros zoom is elérhető.

A százszoros zoom eléréséhez a Galaxy S20 Ultra hajlított lencséket és egy nagy felbontású képszenzort használ. A hajlított lencsék tízszeres Hybrid optikai zoomot tesznek lehetővé, a szuper zoom technológia pedig további tízszeres nagyítást biztosít a mesterséges intelligencia alapú multi-frame képfeldolgozással, amely csökkenti a remegést és a nagy távolságú zoomolásnál jelentkező minőségromlást.

A lencseoptika és a nagy felbontású képszenzor segítségével elmosódásmentes(ebb) képek készíthetők.

• 48MP képszenzor: Az S20 Ultra 48 MP képszenzora a fotózás körülményeitől, a fényerősségtől és a nagyítási aránytól függően választ a tetra-binning és a re-mozaic feldolgozási módok közül. A tetra-binning technológia négy pixelből hoz létre egyet, így készít egy nagyobb pixelekből álló 12MP minőségű képet. A re-mozaic technológiával újrarendezett RGB pixelek esetében minden képpont egyedileg működik és akár tízszeres nagyítási arányt biztosít.

• Hajlított lencsék: A Galaxy S20 Ultra hajlított lencséivel még nagyobb zoom kapacitás fér el akár egészen kis helyen is. A lencse laposan fekszik a telefon kamerájának alsó részén. A telefon hátsó részén beérkező fényt egy prizma irányítja a lencsére, amely így egy sor optikai elemen keresztül 90 fokban megtörik és egy periszkóphoz hasonlóan növeli a fókusztávolságot. A kamera magasságának és szélességének csökkenésével együtt így egyedülálló zoom lehetőségek kerültek be a rendszerbe.

Borítóképünk illusztráció