A nagy visszatérés két évvel azután jött el, hogy a COVID-19 járvány miatt nem lehetett megrendezni, és egy évvel azután, hogy a kiállítás a legnagyobb kiállítók közül sokan nem vettek részt. Nem mindenki lesz jelen az idein sem: a távol maradók között van a Sony, a Lenovo, de azért úgy tűnik, hogy a show újra teljes erővel működik.

Az elemzők szerint az esemény pontosan megmutatja, hogy az okostelefon-ipar mennyit változott az elmúlt években. Minden jel szerint a rendezvény legnagyobb hardveres bejelentései olyan kínai márkáktól érkeznek, mint az Oppo, a Honor, a TCL, a Xiaomi almárkája, a Poco és a Huawei, nem pedig európai, amerikai vagy akár egy másik ázsiai országból, például Dél-Koreából.

A Honor például a kiállításon jelenti be a Magic 4 sorozatot, ami az első nyugati zászlóshajó okostelefon-bemutatója azóta, hogy szétváltak útjaik a korábbi anyavállalattal, a Huawei-jel. Bár a vállalat tavaly globálisan kiadta a középkategóriás Honor 50-et, a Magic 4 a pletykák szerint a Qualcomm zászlóshajó Snapdragon 8 Gen 1 processzorát használja majd, így közvetlen (és valószínűleg megfizethető) versenytársa lesz olyanok márkáknak is, mint a Samsung Galaxy S22 vagy a OnePlus 10.

Eközben az Oppo azt mondta, hogy az idei MWC-n a kiterjesztett valóság és az 5G-s fejlesztések eredményei mellett „több csúcskategóriás zászlóshajó termék” bejelentését is tervezi. A vállalat múlt csütörtökön jelentette be legújabb zászlóshajó okostelefonját, a Find X5 Pro-t, de a mostani bemutatón további jelentős bejelentéseket kíván tenni.

A TCL a 30-as sorozatú okostelefonok további tagjaival rukkol elő, miután az év elején a CES-en bejelentette az első két belépőt, a 30 XE 5G és a 30 V5G készüléket.

A Poco, a Xiaomi egyre sikeresebb almárkája a Poco X4 Pro 5G és a Poco M4 Pro bejelentését tervezi. Az Oppo spinoffja, a Realme azt ígéri, hogy az idei kiállításon bejelenti a „világ leggyorsabb okostelefon-töltési technológiáját”, amelynek ezek szerint gyorsabbnak kellene lennie, mint a pár éve bejelentett 125W-os UltraDart technológiának.

Ellenben a Kínán kívüli nagy márkák ritkán mutattak különösebb érdeklődést az MWC iránt. A Google még soha nem mutatott be okostelefont az MWC-n, az Apple pedig körülbelül annyira veszi komolyan a kiállítást, mint minden más nagyobb szakkiállítást, vagyis „nem nagyon”. A Samsung még 2018-ban is az MWC-t használta a Galaxy S okostelefon zászlóshajójának bejelentésére, most úgy tűnik, egy szerény laptopra összpontosít. Egyedül a finn központú HMD, amely most már Nokia márkájú okostelefonokat gyárt, időzítette rutinszerűen a barcelonai szakkiállításra a nagyobb termékbejelentéseket.

Hogy az MWC egyre inkább a kínai vállalatokra összpontosít, nem jelenti azt, hogy veszít jelentőségéből, hiszen ezek a telefonok népszerűbbek a vásárlók körében szerte a világon, mint valaha. Az IDC tavalyi jelentése szerint a világ öt legnépszerűbb okostelefon-márkája közül három – a Xiaomi, az Oppo és a Vivo – kínai központú, bár az első és második helyet a Samsung és az Apple foglalja el. Hasonló a helyzet Európában is, ahol a Counterpoint Research jelentése szerint a tíz legnépszerűbb okostelefon-márka közül hét kínai.

A The Verge elemzője szerint a leírt tendencia inkább azt jelzi, hogy kinek van a legtöbb haszna abból, ha nagy bejelentést egy zsúfolt kiállításra időzít. Nem az olyan vállalatokról van szó, mint a Samsung és az Apple, amelyeknek hatalmas globális jelenlétük lehetővé teszi, hogy a nagy bemutatókat a nagyobb kiállításoktól függetlenül tartsák. De egy olyan feltörekvő vállalat számára, mint a Honor vagy a TCL, az olyan show, mint az MWC, felbecsülhetetlen értékű lehetőségnek tűnik, hogy bemutathassa termékeit.

Borítóképünkön Jose Maria Alvarez-Pallete, a Telefonica vezérigazgatója beszédet mond az MWC nyitónapján Barcelonában 2022. február 28-án.