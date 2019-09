Újabb állatvédő szervezet szerzett támogatottságot Székesfehérváron

A Szurkolók az állatkínzás ellen igazi nagyágyúkkal indít a térségben: Kiliti Ferenc, a Videoton Box Klub és a Videoton Fanatics vezetője áll ki csapatával azért, hogy az állatok jogai is érvényesülhessenek.

Akit foglalkoztat ma Magyarországon az állatvédelem, vagy egyáltalán csak állatbarát, valószínűleg hallott már a pár éve alakult Szurkolók az állatkínzás ellen csoportosulásról, amely hangsúlyos fellépésével gyakran olyan helyeken ért el sikereket az állatvédelem területén, ahol mások már feladták vagy ahol a jogi lépések elmaradtak, lassan haladtak. Ez a csoport radikális felhanggal, erőteljes fellépéssel tette és teszi azt, amit más állatvédő szervezet nem mert vagy nem tudott meglépni. Kevésbé a jogi út, mint inkább az emberi – humánus – íratlan szabályok mentén cselekedtek. Gyakran elég volt a megjelenésük: pár tíz vagy száz erős testalkatú férfi fellépése igazán komoly meggyőző erőnek bizonyult akkor, amikor kínlódó állatok sorsáról nem akartak korábban megfelelően dönteni a „gazdák”. Budapest mellett szerveztek már csoportot Győrben, Komáromban, Pécsen, valamint Miskolcon is.

A csoport most Székesfehérváron is követőkre talált, melynek élére Kiliti Ferenc, a Videoton Box Klub és a Videoton Fanatics vezetője állt. Az újonnan megalakult fehérvári szekció vezetője azonban hangsúlyozza: nem kívánják követni a radikális vonalat, céljuk az, hogy ahol tudnak, a megfelelő hivatali támogatás bevonásával segítsenek. A mögöttük lévő bázis, valamint az állatvédelem iránt elkötelezett magánemberek támogatását már most élvezik, amely komoly erőt és számos lehetőséget adhat később a szervezetnek. Akár akkor, ha tenni kell valamit, ha ott kell lenni valahol, vagy éppen anyagi támogatásra lesz szükség egy-egy állat mentése után. Fontos terveket sző a csoport fehérvári vezetője:

– Elsősorban a városi és megyei dolgokból szeretnénk kivenni a részünket. Célunk egy megelőző program kidolgozása, valamint egy ideiglenes befogadó hálózat kialakítása, hogy a kimentett állatoknak otthont adjunk addig is, amíg gazdára találnak. Felvesszük a kapcsolatot a helyi mozgalmak vezetőivel, a jegyzőkkel és településvezetőkkel, hogy összedolgozhassunk – mondja. A szurkolói fílinget azonban nem hagyják otthon, ha szükséges, de ez nem jelenti azt – hangsúlyozza –, hogy megfélemlítéssel teszik a dolgukat. Valószínűleg ahová mennek majd állatot menteni, ott tudni fogják, hogy sokan vannak azok, akiknek nem tetszik, ahogy az állatokkal bánnak. A fehérvári közösség 25-30 taggal indult el ezen az úton. Ferenc tudja, még sok mindent meg kell ismerniük ezen a téren Fejér megyében is. – Nem tudom, hová növi ki majd magát, de a lényeg, hogy lépésről lépésre tegyük le az asztalra a névjegyünket.