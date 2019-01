Állatbarát helyek, ahol jó lenni, jó dolgozni is: ezeket keresi Nyakas Gábor

Kutyával az élet egyre jobb – egyre több helyre engedik be őket. Nyakas Gábor fehérvári kutyatréner ezeket a helyeket keresi.

Ha csak a tíz évvel ezelőtti időszakra tekintünk vissza, tudhatjuk, hogy kutyával a közösségi helyeken való megjelenés nem volt egy megszokott dolog, nem csak Székesfehérváron, de még a fővárosban sem. Egy-két olyan étterem akadt a megyeszékhelyen, ahol a tulajdonos, maga is állatbarát lévén, megengedte, hogy a vendégek magukkal vigyék a kedvenceiket is. Azóta nyilván sokat fejlődött a világ, az emberek, főleg a fiatalok számára már evidenssé vált, hogy ha kutyával élik az életüket, akkor azok részt vehessenek az ő hétköznapjaikban is. Az igény magával hozta a vállalkozói réteg nagyobb nyitottságát. Egyre több étterem, üzlet, sőt mi több, szállásadó tette nyitottá a kutyák számára is a helyét.

Székesfehérváron keresi

Nyakas Gábor fehérvári kutyatréner éppen ezért újult lendülettel az idei évben Székesfehérváron keresi azokat a kutyabarát helyeket, üzleteket, vállalkozásokat, boltokat, ahová be lehet vinni a kutyákat, akár vendégként, akár dolgozóként. Ezeket a helyeket saját csatornáin mutatja majd be a fehérvári közönségnek a kutyatréner, segítve a kutyatartókat a tájékozódásban és nem mellesleg megismertetve az érintett vállalkozásokat a lakossággal, ezzel is kitűnve az erős konkurenciaharcban.

– Még mindig rengeteg helyen látom, hogy nem lehet bevinni a kutyát vagy nem merik bevinni őket a gazdák. Pedig számos előnye van annak, ha valaki beengedi a kutyákat a közösségi terekbe – mondja Gábor. S milyen igaza van: Csányi Vilmos, híres magyar etológus nemrég mondta el egy sajtótájékoztatón, hogy kísérletek zajlottak munkahelyeken, ahová a munkavállalók bevihették kedvenceiket is. Kiderült, hogy a munkahelyi légkör rengeteget javult, könnyebbé, jobbá vált a kommunikáció, az emberek nyitottabbá váltak egymás iránt. Ez természetes is, hiszen egy kutya beszélgetéseket generál, összehoz és jó kedvre derít. Ennél több bizonyíték nem is kell ahhoz, hogy a munkáltatók rájöjjenek: megéri beengedi a kedvenceket a munkahelyekre. De ugyanez a helyzet a szolgáltatói szektorral is.

A fiatalabb korosztály számára már jogos igény az, hogy mindenhová vinni akarja magával a kutyáját. Éppen ezért a kutyások közül sokan már csak olyan helyekre mennek, ahová beengedik kedvenceiket is. Persze van ennek egy kényszer szülte oldala is, hiszen vannak, akik nem hagyhatják egész nap otthon a kutyájukat, mert csak este érnek haza. Nem mellesleg, az unalmában otthon ugató kutya a szomszédokat is kikészíti

– teszi hozzá a kutyatréner.

A kutyás élethez tehát ma már szervesen hozzátartozik az, hogy megy „az emberével”, ami a harmadik félnek, azaz a kutyának is nagyon jó: hiszen így mindenféle társadalmi helyzettel találkozik, jobban szocializálódik.