Mérgezés áldozatai lettek a pázmándi macskák?

Sok macskatartó számára lehet ismerős a pázmándi Szekeres Márta esete, aki hetek óta hiába várta haza cicáit. És aztán sok titokzatos esetre fény derült, ahogy a környékbeliekkel megosztotta keserűségét…

Pancsának, Gofrinak és Jokernek jó élete volt a pázmándi Táncsics és Rákóczi utca környékén. Úgy voltak ők falusi macskák, hogy közben igazi családjuk is volt. Nyakörves, telefonszámmal ellátott kedvencek voltak, fontos feladattal. Merthogy nem a négy fal közé bezárva élték életüket, hanem úgy, ahogy egyébként egy macska rendeltetett: vadásztak, tisztán és rendben tartották a portát, nem volt ott egy egér vagy egyéb fenemód kellemetlen rágcsáló sem – meséli Márta, aki ma már csak a fényképüket szorongatja szomorúan.

– Körülbelül öt hete tűnt el az első, s nem sokkal később a többi is. Az anyacicám először hazajött ugyan, de két hete őt sem láttuk – kezdi történetét Márta, aki aztán egy szép napon, nem is olyan régen, hallja ám a boltban, hogy találtak egy elpusztult féléves kiscicát valakinek a teraszán. Tiszta szerencse, hogy itt még igazából is beszélgetnek az emberek, nem csak a virtuális térben. Merthogy hamarosan kiderült, hogy az egyik szomszédnál is elpusztult egy vadidegen nagy cica. Az udvarukon találtak rá. Épp úgy, ahogy pár házzal arrébb egy másik udvarban találtak szintén egy cicatetemet. Azóta Márta úgy véli, a macskái nem fognak már hazajönni. Baljóslatú sejtései vannak, hogy ezek az esetek összefügghetnek és nem véletlenek. Egy utcabeli ki is mondta: nagyon vigyázzon mindenki a cicájára, mert lehet, hogy mérgezik őket. – Beszéltünk hát az utcabeliekkel, s megegyeztünk, hogy mostantól figyelünk, s ha valaki megtud, meghall valamit, akkor szólunk egymásnak – így a cicatulajdonos, aki gyakorlatilag cicakommandót szervezett az utcájában. Márta persze azóta sem érti, miért jó bárkinek is, ha megmérgezi a macskákat.

Lehet, hogy nem direkt? – vetődik fel a kérdés. – De ha egereket, patkányokat akar valaki irtani, akkor olyat kell venni, amelyik csak a rágcsálókra hat – tárja szét a kezét. A veszteség számára és családja számára többszörös. Jó munkát végző, igazi vidéki macskái voltak, komoly feladattal, de közben mindig hazavárták, szerették, dédelgették őket. Ivartalanított kedvenceik még a túlszaporodás miatt sem okozhattak problémát senkinek. – Az enyémek nagyon jó egerészők voltak, nem volt miattuk egy rágcsáló sem a környéken – majd mesél eltűnt kedvencei ismertetőjegyeiről is: – Pancsa egy fekete-fehér nőstény macska volt, Gofri pedig fehér-tarka fiú. Jokernek szürke-fehéres bundája volt – sorolja és bevallja, hiányolja őket. Most van egy vörös, akit sajnos már mindig bezár, nehogy elmenjen. Jasper most biztonságban van, de mi van a többiekkel?