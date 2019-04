Felemásan végződött egy szívvel-lélekkel végzett „mentőakció” Fehérváron

A kacsamama, amelyik segítséget kért kicsinyei érdekében, magára maradt…

A történet a fehérvári „Rózsás ház” tetején kezdődött. Csukly Zsolt, a csodás faunája miatt a madarak körében is közkedvelt ház tulajdonosa lett arra figyelmes, hogy egy kacsa van a háza tetején: egy kacsamama próbálta lejuttatni kiscsibéit.

– A csibék leugráltak a tetőről, ám ezután a kacsa­mama nem mozdult a kertből, órákon át ült és várt valamire – mesélte Zsolt. Lehet, hogy a mama tudta, innen nem nagyon tudná hová elirányítani a kicsinyeit. Ezért döntött úgy a kis mentőcsapat (időközben ugyanis Zsolthoz csatlakoztak segítő­szándékú szomszédai is), hogy itt bizony tenni kell valamit. – Azt találtuk ki, hogy befogjuk a családot, és elvisszük őket a csónakázótóra. Sajnos felemásan sikerült az akció, ugyanis órákon át próbáltuk befogni a mamát. A kicsinyeket hamar dobozba tettük, de a kacsamamában nem volt elég bizalom, nem mert bemenni a dobozba. Egyszer mégiscsak sikerült becsalogatni, ám éppen ekkor lépett oda egy járókelő, és kérdezte meg, mi történik. Azzal a mozdulattal menekülőre is fogta az anyamadár…

És ez sajnos így ment késő estig, amikor végül a Lakatos utca mentőegysége feladta. A kicsinyeket Zsolt elvitte egy madárneveléssel foglalkozó ismerőséhez, ahol felnevelik, majd elengedik őket. – Muszáj volt ezt a lépést megtennünk és keményszívűnek lennünk, különben nem élték volna túl a csibék, hiszen innen nem volt hová vinnie őket a mamájuknak – mondja Zsolt, azért lelki­ismeretfurdalással a hangjában. Amin az sem derített sokat, hogy ezt követően a kacsamama azért még vissza-visszatért, szúrós szemmel meredt a Rózsás ház urára. A vége tehát majdnem happy end, mindenki megmenekült, de azért mégsem úgy, ahogyan azt elképzelték a lakók. Csukly Zsolt egyébként a madarak nagy barátjaként mindig igyekszik odafigyelni kertje tollas barátaira is. Azt is tudja például, hogy a cinkék az olyan odukat szeretik, amelynek a bejárata pontosan 32 milliméter. Itt kapnak menedéket a hideg, a ragadozók elől.

Érdemes követni a példáját, s ki ahogy tudja, úgy segítse a köztünk élő madarakat abban, hogy jól érezhessék magukat velünk.