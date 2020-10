Etetőket helyezett ki a vadászkamara Fejér megye hat pontján

A vadászkamara szervezésében a megye hat pontján helyeztek ki madárodúkat a gyerekekkel. Eljött tehát az idő, hogy ismét gondoljunk a köztünk élő tollasokra. Etessük őket, amint beköszönt a nagyobb hideg, de egy valamire nagyon figyeljünk – hívta fel a figyelmet a hírlapon keresztül a szakember!

Talán még korainak tűnik október vége felé a madáretetésre gondolni, pedig nem az. Érdemes időben kihelyezni a madárodúkat és etetőket, hogy a mínuszok érkeztével már a madarak is tudják, hová kell majd jönni, ha eleségre van szükségük. Erre gondolt a 2021-es „ Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás programiroda, valamint az Országos Magyar Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezete is, amikor október 22-én madárodúkat és etetőket helyeztek ki Fejér megye hat helyszínén. Bodajkon, Móron, Csákváron, Gárdonyban, Mezőfalván és Nádasdladányban szerelték fel pontban 9 órakor mindenhol az etetőket, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy a körülöttünk élő természetről gondoskodnunk kell. Pechtol Lajos, a vadászkamara megyei titkára mesélt az eseményről:

– A programban a helyi általános iskolák tanulói vettek részt, hisz a célja a fiatalok környezettudatos nevelése, a természet megismerése, védelme, gondozása, ami minden ember erkölcsi felelőssége. A pandémiás helyzet is felhívja az emberiség figyelmét egészséges környezetünk fenntartására. A fiatalok személyiségének kialakulása függ a családban történő felneveltetéstől, az iskolai oktatástól és a közösségi élettől. A természet növény- és állatvilágának megismerésén túl megismerik a változó környezet összefüggéseit, amelyek hatással lesznek további életünkre – foglalta össze a titkár.

A madáretetés új dimenziói

A kihelyezett madáretetők mellé hamarosan érkezhetnek a lakosság által kitett és gondozott darabok is. Csete Gábort, a Sóstó Természetvédelmi Területének őrét kérdeztük arról, mit tanácsol ezzel kapcsolatosan: – Mindenkinek azt javaslom, hogy a hulladékmentességre törekedjünk, amikor az etetést intézzük! Vagyis ne feltétlenül a bolti madárgolyókat vásároljuk meg, amelyek műanyag hálóval vannak összefogva vagy csomagolva, mert azzal csak újabb hulladékot termelünk! Készítsünk házilag vagy vegyünk olyat, amivel nem keletkezik hulladék! A madárkalács és cinkegolyók készítése egyébként nagyon jó kézműves foglalkozás is lehet a gyerekeknek. Bele lehet gyúrni egy egyszerű kendermadzagot, s így teljesen organikussá válik a történet!

A szakember szerint ma már nagyon jó iránymutatók vannak arra, mit adjunk a madaraknak ősszel, télen enni, de egy valamit azért kihangsúlyozott: az emberi táplálékot kerüljük! És még valami: – Minden évben megjegyezzük, hogy ha valaki november közepén, végén elkezdi az etetést, akkor ne hagyja abba márciusig! Amíg be nem köszönt a tavasz, ezeknek a madaraknak bent marad a fejükben, hol tudnak táplálékot szerezni, ha szükségük van rá. Ne hagyjuk őket cserben, ne unjuk meg, ne felejtsük el, mert ezzel nagyobbat ártunk, mint használunk! Rengeteg madár pusztulását okozza ugyanis az a fajta hanyagság, amikor egyszer csak tél közepén elmarad az etetés. S mindemellett az itatás is nagyon fontos, főleg a téli időszakban, amikor minden víz befagy… Tegyünk ki nekik egy kis tálkában friss vizet, amiben olthatják a szomjukat vagy akár fürödhetnek is – tette hozzá Csete Gábor.

Az etető típusa

S hogy milyen odút válasszunk? Nem kell, hogy csili-vili legyen, a házi készítésű is megfelel, a lényeg, hogy folyamatosan adagolja a magot. A minden oldalról nyitott etetőkbe bele tudnak menni a nagyobb testű madarak, harkályok, galambok is. Az erdőben éppen ezért nagyméretű van, oszlopon áll, hogy minél több madárfaj tudjon táplálkozni. A társasházaknál szűkebb bejáratú odúkat szoktak kihelyezni, hogy a galambokat ne szoktassák a területre. Csete Gábor azt mondja, tegyük szélvédett helyre az etetőt, s kerüljük az olcsó anyagból készültet, mert az megint csak hulladékképzés. Hamar tönkremegy és dobhatjuk ki a harmadik eső után.