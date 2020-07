Betegséget terjeszthet a szúnyog, védjük kedvenceinket is

Toklász, szúnyog és hőguta – a leggyakoribb problémák a nyári időszakban, melyek megkeseríthetik kedvencek és gazdák életét. Ezúttal Lukács Zoltán kisállatklinikus szakállatorvost kérdeztük arról, mit érdemes tudni ezekről a kellemetlenségekről.

Egy utálatos kórság kelt pánikot az utóbbi időben a kutyatulajdonosok körében: a szívférgesség – szögezi le Lukács Zoltán, kisállatklinikus szak­állatorvos, a fehérvári állatkórház szakembere arra kérdésre, hogy a nyári időszakban milyen veszélyek fenyegetik leginkább kedvenceinket?

– Nem árt, ha óvatosak vagyunk és hozzászoktatjuk magunkat a gondolathoz, hogy ennek megelőzésére egyre több figyelmet kell fordítanunk – teszi hozzá az állatorvos, kifejtve azt is, miért: a betegség kórokozóját szúnyogok terjesztik, ezért a melegebb és esősebb idő beköszöntével fokozottan számolni kell vele. Az elsősorban a kutyák életét fenyegető, súlyos megbetegedést az akár 30 centiméter hosszúra is megnövő szívféreg okozza. A parazita a kutya szívében, tüdejében és a tüdő nagyobb ereiben fejlődik, szaporodik. A férgek akár 7-10 évig is élősködhetnek a kutyában, súlyos egészségügyi problémákat és a betegség legvégén halált okozva. A szívféreg mellett jelen van hazánkban az emberi egészséget is fenyegető bőrféreg is. Mindkét féreg terjesztésében a szúnyogok játszanak szerepet. Fontos ezért, hogy kutyánk egészségének megőrzése érdekében védjük őket a kórokozókkal szemben.

Régi probléma a toklász is a nyári időszakban, mely az úgynevezett „cigánybúza” termése. Ez a fránya kis növényi termésrész arról nevezetes, hogy csak egy irányban, előre tud haladni. Kedvenceink esetében a legapróbb nyílást is megtalálják, de az ujjak között és a testhajlatokban is gyakran idéz elő gondokat. A szakember szerint jellegzetes tünet például a fülbe jutás esetén a szakadatlan fejrázás, az orrba jutás esetén a nem szűnő prüszkölés és váladékozás, a bőrön átfurakodva pedig sérülést, duzzanatot és nyalogatással kísért váladékozást idéz elő. A gyógyításnak egyetlenegy módja van, ez pedig a toklász eltávolítása – amit szakember tud biztonságosan elvégezni.

Sajnos a hőguta a kutyákat is fenyegeti, nemcsak a gazdákat… – Ez főleg a forró nyári napokon válik fenyegetővé, és a kifejezetten érzékeny, nagy bundájú kutyákon jelentkezik – árulja el az állatorvos, hozzátéve, hogy nyilván súlyosbító körülmény, ha valamilyen más tényező is társul ehhez. Ilyen lehet a magas kor, a szív- és tüdőproblémák, valamint az árnyék és légmozgás nélküli direkt napsugárzás. Leggyakoribb sajnálatos módon az, hogy a tűző napon leparkolt autóban hagyják a kedvencet, és ehhez még az ablakokat is bezárják (erről alább olvashatnak). – Ha a hőguta tünetei jelentkeznek, például lihegés, ájulás, akkor bizony azonnal locsoljuk le a kutyát hideg vízzel, és vigyük állatorvoshoz, hogy elkerüljük a hő okozta sokk kialakulását, mely akár végzetes is lehet – mondja Lukács doktor.