Az egészségügyi séták megszervezése nagyon fontos lehet

Az előrelátó és felelős állattartó a koronavírus-járvány idején különösen lényeges óvintézkedéseket tesz azért, hogy állata biztonságban legyen minden körülmények között. Nem jár kutyafuttatókba, a lehetőségekhez mérten még jobban gondoskodik állata higiéniájáról, s egy esetleges karanténra gondolva előremenekül és keresi a segítséget.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

A kutyatartók számára jelentett új élethelyzetet az, hogy a napokban lezárták Székesfehérváron a kutyafuttatókat. Az intézkedés ezúttal fontos üzenetet közvetít azoknak is, akik szinte bármilyen körülmények között, órákon át, csoportokban sétáltatják kedvenceiket – koronavírus-járvány idején is. A kutya lemozgatása azonban most másodlagos kérdés kell, hogy legyen – a napi egészségügyi séták is csak másoktól távol, magányos tevékenységként lehetnek biztonságosak a nagyvárosokban, a zsúfolt közösségekben. A „maradj otthon!” üzenete tehát az állattartókra is vonatkozik!

Jó, ha összekészítjük a kutyus oltási könyvét

Ahogy az is, hogy nekik, akiknek egy esetleges megbetegedés vagy kijárási tilalom esetén is gondoskodniuk kell állataikról, előrelátóan kell most cselekedniük. Ehhez nyújt segítséget a Nébih napokban kiadott javaslatcsomagja, amelyek közül a leglényegesebb például az, hogy az állat megszokott tápjából ezúttal érdemes kicsit többet beszerezni, tartalék gyanánt. Ha kedvencünk gyógyszert vagy speciális tápszert kap, szerezzünk be belőle szintén többet. Tegyünk ugyanígy a macskaalom és a tisztítószer kapcsán is. Arra is gondolni kell, hogy ha a gazdi házi karanténba kerül, valahogyan továbbra is gondoskodni kell kedvencünk szükségleteiről. A házi karanténból ugyanis az emberek nem vagy csak korlátozottan mozdulhatnak ki – ezért érdemes már most egyeztetni ismerősökkel arról, ki vállalja az esetleges sétáltatást, természetesen a járványügyi szabályok betartása mellett.

Járványos időszakban is előfordulhat, hogy kedvencünk állatorvosi ellátásra szorul. A Nébih – és az állatorvosok – kérése is azonban az, hogy csak indokolt esetben vigyük orvoshoz állatainkat, ekkor is érdemes előtte telefonon időpontot kérni. Kisebb problémák esetén pedig maradjunk a telefonos tanácsadásnál. Ami pedig halasztható – például az ivartalanítás –, azt ütemezzük későbbre.

Ennél komolyabb helyzet a kórházi karantén elrendelésekor merül fel: ha a gazdi hosszabb ideig nem tud gondoskodni állatáról, akkor vajon ki fog? Beszéljünk erről családtagjainkkal, ismerőseinkkel, vagy keressünk olyan panziókat, ahol fogadják az állatokat. Vannak már Magyarországon is olyan kutyapanziók, amelyek koronavírusos gazdi esetén, szigorú járványügyi intézkedések mellett vállalják az állat gondozását. Ha más nincs, és csak ideiglenes gondozásról van szó, vegyük fel a kapcsolatot a környékbeli állatmenhelyekkel, ahol szintén érdeklődhetünk, hogy adott esetben tudnak-e segíteni az átmeneti elhelyezésben. Addig is jó, ha összekészítjük egy helyre az állat oltási könyvét, esetleges gyógyszereit, az adagolási információkat, orvosi feljegyzéseket.

Sok kérdés kering a koronavírus állat és ember közötti terjedése kapcsán, sőt az egyik első koronavírusos esetnél is felvetették azt, hogy az illető macskája is megfertőződött. De a Nébih közleményében tisztázza: „jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a társállatok vagy más háziállatok, illetve a vadállatok megfertőződhetnek az új 2019-es koronavírussal, mint ahogy arra sem, hogy az állatok a fertőzés további forrásaivá válhatnak az ember számára.”