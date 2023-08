Úgy tűnik azonban, hogy nem volt túl sok ’nyugta’ a Fema-nak, ugyanis a mai napon már arról osztottak meg egy újabb bejegyzést, hogy a múlt éjjel ismét két válságos állapotú újszülött kismacska érkezett hozzájuk, amik légylárvákkal voltak tele. Megkeresésünkre az egyesület elmondta, hogy sajnos a poszt óta már elpusztultak és nem győzik nyomatékosítani a felelőtlen szaporítókban, hogy ivartalanítsák az állataikat.

- Ahogy megláttuk ezeket a kiscicákat, amik alig pár órája születhettek már tudtuk, hogy nincs sok esély, még annak ellenére sem, hogy mindent megtettünk az életben maradásukért. Eleve halálra voltak ítélve - mondta feldúltan Turczer Edina, a Fema vezetője, aki nem győzte hangsúlyozni a felelős állattartás fontosságát, melynek elengedhetetlen része az ivartalanítás is. Akár már 15 ezer forinttól is elvégzik az állatorvosok az egyszeri beavatkozást, mely meggátolja a túlszaparodást és ezáltal azt is, hogy ennyi kidobott, elárvult állat végezze az út szélén vagy éppen a szemetesben. A szerencsésebbeket megtalálják és megmentik, de vannak olyanok, akiket nem vagy csak akkor - mint a mostani esetben - amikor már túl késő.