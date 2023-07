Az őzek párzási időszaka a régiótól függően változhat, de általánosságban júliusi és augusztusi hónapokra esik. Az időpont és a hét is függ a populáció méretétől és az éghajlati viszonyoktól. Jellemző, hogy a Magyarország területén belül is változhat párzási idejük kezdete – kalauzol bennünket az őzek szerelmi életében Szekeres Nikolett, okleveles vadgazdálkodó.

Amíg az Alföldön már kezdetét vette a szerelmes őzek kergetőzése, addig a Dunántúlon és Fejér vármegyében egy-két hét csúszással lobbanhat be a szikra, ezeknél a kecses és egyébként félénk állatoknál.

A párzási időszak alatt a bakok, azaz hím őzek versengenek a nőstények, vagyis a suták kegyeiért. Az őzeknek saját területeik vannak – amit a bakok tavasszal foglalnak el és a későbbiekben próbálnak megvédeni – ezen a területen élő sutákkal szaporodnak a párzási időszak alatt. A bakok úgynevezett “boszorkányköröket” futnak, ami a suták kergetéséből áll. Amelyik suta a megfelelő ivarzási állapotban van, azzal párosodik a bak. A szerelemtől elvakultan boszorkányköröket futó egyedek természetesen ebben az állapotban sokkal figyelmetlenebbek, így könnyebben keverednek a közutakra is. A hősszerelmes bak nem csak a sutát kergetve, de területére tévedt riválisokat üldözve is felszaladhat a műútra. Mindemellett azt is jó tudni, hogy az őzek évközben is gyakran előfordulhatnak az utakon, de akár az autópályára is fel keveredhetnek. Az őz természeténél fogva félős állat és egyéb más helyzetben egyáltalán nem jellemző rájuk, – de ezekben az időszakban állapotuk felfokozottabb – így az is előfordulhat, hogy az őzbak emberre támad. Az elkövetkező hetekben is csak a szaporodási ösztönük az, ami félénk és elővigyázatos természetüket olykor felülírja és lesznek óvatlanok, figyelmetlenek és akár agresszívebbek is.

A szakember szerint a települések szélén, a kertek mentén is bármikor előfordulhatnak őzek, ehhez még csak nem is kell a párzási időszaknak eljönnie, az év egyéb szakában is találkozhatunk velük.

A párzási időszak az őzek üzekedésével közel sem múlik el. Őket időrendben a gím-, majd a dámszarvasok követik az őszi hónapokban, és a vaddisznók zárják decemberben az állatian szerelmes félévet. Legyünk figyelmesebbek, ne közelítsünk feléjük akárhol is találkozzunk velük, és nem utolsó sorban, az utakon is közlekedjünk még figyelmesebben, ott is, ahol erre tábla külön nem figyelmeztet.