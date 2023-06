Bak Mariann, a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola tanára nagyon sokat sportol, viszont odafigyel kedvencére is, amikor közös túrára indulnak. Kutyája, a 10 éves ivartalanított, szuka yorkshire terrier, Dixie tulajdonképpen olyan számára, mintha a két lánya mellett lenne a harmadik, azaz maximálisan családtagként kezeli. Járt már velük külföldön is, mivel igyekeznek mindenhová magukkal vinni. A kerékpárjára is szereltetett egy speciális kosarat, amiben Dixie-t lehet szállítani, így ahová csak tudja, magával viszi.

A speciális kutyahordó hátizsák nem állandó helye Dixie-nek. A pici kutya nagyon agilis, gazdája mellett ő is sokat túrázik, és remekül bírja

Forrás: Bak Mariann



A pici kutya még a gazdáját is ámulatba ejti. A kis Dixie volt, hogy simán legyalogolt Mariannal 14 kilométert, még csak nem is séta tempóban. De hát végtére is egy terrierről van szó.

A túrák alkalmával "viselt" kellék, mindamellett, hogy észbontóan bohó külsőt kölcsönöz Dixie-nek, nem gazdájának divathóbortját tükrözi. A kis yorkshire terrier szemszárazsággal küzd, ami annyit tesz, hogy a szeme nem termel könnyet, ami a napfényre is rendkívül érzékennyé teszi őt. Gazdája csak ezzel a speciális, kifejezetten Dixie számára készült, UV szűrős napszemüveggel tudja magával vinni kedvencét.

Bak Mariann és "harmadik lánya" Dixie, a sportos életmód elkötelezett hívei

Forrás: Bak Mariann



De a kiskutya nem csak a túrákon érzi jól magát. Mint kiderült, lelkes nyelvtanuló is. Mariann civilben angoltanár és Dixie képes vele az angolórákat is végigülni. Akár 5-6 órán keresztül is kitartóan fekszik Mariann ölében és figyel. Gazdája – ahogy mondja – azon sem csodálkozna, ha előbb-utóbb megszólalna angolul, ami nem is lenne annyira meglepő, tekintve yorkshire-i származását.

A sportkedvelő angoltanárhoz egyébként is hihetetlenül közel állnak a kutyák. Dixie-n kívül a család büszkélkedik még egy másfél éves cavalier spániellel és a család őrszemével, egy négyéves rottweilerrel is. De senkiben ne merüljön fel kétely, vajon a három kutya közül ki a legnagyobb “terrorista”, aki sakkban tartja a többieket: természetesen Dixie, és a falka tagjai mind imádják egymást.