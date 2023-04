Egy közösségi csoportban kapott szárnyra a figyelmeztetés: Székesfehérváron, Öreghegyen, a Püspök Kertvárosban mérgezett csirkedarabokat szórtak el, azzal a szándékkal, hogy a kutyák az áldozatául essenek. A gazdiknak most különösen figyelniük kell, hiszen pillanatok alatt megtörténhet a baj. Ha arra gyanakodnak, valamit összeszedett az eb, azonnal menjenek az állatorvoshoz.

Egy korábban a feol-nak nyilatkozó szakértő elmondta, ilyen esetben akár bejelentést is tehetünk: - Ha pedig például egy kistelepülésen tapasztalunk olyan bánásmódot vagy az állat pusztulását okozó magatartást, amelyet a törvény büntet, az önkormányzat jegyzőjének is jelezhetünk. Állatvédelmi bejelentés a kormányablakokon keresztül is tehető - mondta egy hasonló esetben Úrhida polgármestere és jegyzője.

A megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján (természetesen a rendőrségen is feljelentést tehetünk) a bántalmazott gerinceseket két jogszabály védi az állatkínzástól: az állatok védelméről és kíméletéről szóló, valamint a büntető törvénykönyvről szóló törvény. Ha valaki maradandó egészségkárosodást, pusztulást okoz egy állatnál, akkor két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ugyanakkor a büntetés egytől öt évig terjedő szabadságvesztés is lehet, ha az állatkínzást valaki méreg alkalmazásával vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével több állat pusztulását okozva vagy különös visszaesőként követi el. Már csak az előkészülete is két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő - írtuk meg korábban portálunkon.