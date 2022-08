Közösségi oldalukon adták hírül a Herosz dolgozói, hogy egy hatósági kobzás miatt nagyobb kolónia érkezett hozzájuk, így telepük megtelt, nem tudnak több állatot befogadni. Gyorsan hozzá is kell tenni azonban, hogy ez nem azt jelenti, hogy ott kell hagyni az állatokat a telepük előtt kikötve, vagy a tűző napon dobozban (sajnos a közelmúltban erre is volt példa: egy doboznyi kiscicának a fele élte túl a kegyetlen cselekedetet), hátha így mégis bebocsátást nyernek. És nem, lehetőleg a kerítésen se dobják be őket! Van ennek kulturált módja is, amit úgy hívnak: várólista. Ehhez fel kell venni a kapcsolatot a dolgozókkal, és ahogy üresedés van, szólnak. A másik fontos tényező pedig az, hogy minél többen legyenek, akik állatot vesznek magukhoz, akár ideiglenesen, akár örökbe.

- Kérünk benneteket, aki tud ideiglenes gondozásba venni kölyökállatot vagy gondolkodik ezen, az tőlünk vegyen örökbe! Foglaljon időpontot a közösségi oldalunkon, jöjjön ki hozzánk, érdemes körülnézni, annyi csodaszép kutya és cica vár most gazdára... - írják felhívásukban, majd nagy betűkkel kiemelve hozzáteszik: - Egy állat örökbefogadásával, most két életet menthet. Egyet, akit hazavisz, és egyet, aki bekerül a megüresedett helyre.

Nagy tehát a tét, és bízunk benne, ilyenkor az összefogás is.

Vezető képünk illusztráció!