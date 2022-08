"Ott tartunk, hogy a városgondnokság szakemberei, a kukások is kiscicákat hoztak nekünk. Négyet a kukából mentettek ki, a bedarálás elől... Ki az, aki kukába dob élő állatot?" - tették fel a kérdést - jogosan- felháborodva közösségi oldalukon a Fehérvári Állatotthon - Herosz dolgozói, miközben megköszönik a városgondnokság munkatársainak, hogy együttműködnek velük, állatvédőkkel. Most éjjel-nappal cumiszolgálatban vannak az állatotthon dolgozói, teszik, amit lehet, azért, hogy életben maradjanak az állatok, s erről videót is mutatnak közösségi oldalukon.

Sajnos pár nappal ezelőtt ugyancsak brutális esetről adtak hírt...

Valaki, a város szélén lévő állatmenhelyhez autózott, s egy dobozban hat szopóskorú kiscicát rakott le, de nem csengetett be, hanem étlen-szomjan tette ki őket a Family Dog kutyapanzió épületének sarkához. A hatból három kölyök túlélte a hőgutát, a többiek már a megtalálásukkor elpusztultak a tűző napon. Az életben maradt kismacskák szerencséje az volt, hogy a panzió dolgozói épp kint takarítottak, és meghallották a halk sírást. Örömhír, hogy másnap megtalálták a cicamamát is, aki a területükön kereste a kicsinyeit, és őt is befogták. A Cérna nevet kapta a keresztségben.