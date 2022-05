– A Sóstó rehabilitációjának egyik fontos eleme volt, hogy ne csak megmentsünk és konzerváljunk egy fehérvári kincset, hanem aktív segítséget tudjunk nyújtani a helyi és régiós, bizonyos esetekben országos vadállomány védelméhez, emellett a szemléletformálás új központját is létrehozzuk – írta közösségi oldalán a polgármester. Kiemelte, az első hónap adatai alapján sikerül ezt elérni.

– Körülbelül 300 érdeklődő járt a központban, ami talán még fontosabb, hogy szervezett csoportokban 180 diák számára is bemutathattuk a Vadvédelmi Központot. Eddig összesen 78 állat kapott ellátást a Sóstón, például 2 teknős, 8 sün, 2 mókus illetve 64 madár, köztük 3 rétisas is a központban gyógyul, vagy már meg is gyógyult – írta.

Vezető képünkön egy mentett mókus látható, melyet a Vadvédelmi Központban ápoltak.