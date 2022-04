Mészáros Attila alpolgármester, Csete Gábor, a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. természetvédelmi szakmai vezetője és Mietsch Rita, a Sóstó Vadmentő Központ vezető állatorvosa a hamarosan megnyíló központtal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót.

Az alpolgármester elmondta, a központ kialakítása 600 millió forintos kormányzati támogatásból valósult meg, amely a szükséges épületek felépítése mellett az állatorvosi eszközöket is magában foglalta. Mészáros Attila hangsúlyozta, nemcsak szombaton, de a későbbiekben rendszeresen fogad majd csoportos és egyéni látogatókat is a központ.

Mietsch Rita kiemelte, jelenleg már három madár gyógyul az intézményben, amely ideiglenes és állandó otthonként is szolgál majd a sérült madarak, hüllők és kisebb emlősök számára. Mint mondta, a központ nem állatkertként funkcionál majd, inkább rehabilitációs központként, hiszen a legfőbb cél, hogy minél több állatot tudjanak visszaengedni a természetbe.

Csete Gábor hangsúlyozta, hogy egy európai színvonalú központ jött létre a Sóstó Természetvédelmi Terület szomszédságában, mely régiós szinten látja el feladatát. Az intézmény már együttműködési megállapodást kötött a Fővárosi Állat- és Növénykerttel, valamint a Duna–Ipoly Nemzeti Parkkal is.