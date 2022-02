Az elmúlt évtizedekről Krepsz Gyöngyivel, az állatotthon telepvezetőjével, zoológusával beszélgettünk, aki 1996 óta dolgozik a HEROSZ-nál. Azaz vele is. Beszélgetésünk során ugyanis Szása, a papagáj, aki a telep irodájának állandó lakója, lelkesen szólt bele Gyöngyi mondataiba.

– Amikor elkezdtem dolgozni, még nem volt állatvédelmi törvény az országban. Emlékszem, amikor felmerült, lennie kell egy karanténépületnek, akkor nem tudtunk magyar mintát találni. Utána kezdtek bejönni az új jogszabályok, amik aztán sokat változtak. Ezek azért átalakították kicsit a társállattartást is – emlékezett vissza Krepsz Gyöngyi. Mint mondja, másfajta problémákkal kell szembenézniük ma, mint a kezdetekkor.

Tapasztalataik szerint az állattartási körülmények valamelyest változtak. Bár az egyik oldalon még mindig arról kell beszélniük, hogy a kutyának nem elég, ha megetetjük, ezzel szemben a másik oldalon már az a probléma, hogy nem kutyaként vannak kezelve, van, aki átesik a másik végletbe.

A környezeti nevelést évtizedek óta fontos feladatuknak tekintik, nem véletlen, hogy 1996 óta minden évben állatvédelmi napközis táborokat tartanak a gyerekeknek: – Rajtuk is látom a változást. Már másként kell velük foglalkozni, de szerencsére az nem változott, hogy nagyon szeretik az állatokat. A baj inkább az, hogy amikor kilépnek a felnőtt életbe, ez az állatszeretet valamiért sokukban elmúlik, elhalványul – mondta Krepsz Gyöngyi. A táborokban több nevelő célzatú kezdeményezés is megvalósult, mint például a jelenleg is működő gyermektagozat. Ezek a programok egész családokra hatnak, hiszen ahogy Gyöngyi elmondja, a kicsikből gyakran válik önkéntes, és sokan szü­leiket is magukkal viszik.

Harmincéves lett a Herosz fehérvári állatotthona Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Amikor azt kérdeztem, a számos pozitív élmény közül ki tud-e emelni egyet, olyan dolgot mondott, ami felöleli az elmúlt 30 évüket: – Az elmúlt három évtized teljes egészében az emberi összefogásról szól. Mindig nagyon elkötelezett dolgozóink voltak, akik mellé mindig odaálltak az önkéntesek. Az ő összefogásukat mindig nagyon jól kiegészítették a támogatók. Tulajdonképpen ezzel az együttműködéssel tudunk eredményeket elérni. Így lehet az is, hogy több mint 50 ezer állatot láttunk már el – fogalmazott Krepsz Gyöngyi az összefogás erejéről. Az önkéntesek is számos feladatot vállalnak magukra, mint a kutyasétáltatás, a kenneltisztítás és a macskákkal való foglalkozás.

Régebben a társadalom még nem annyira volt nyitott, vagy nem igazán ismerte az örökbefogadás jelenségét, szerencsére ez javulni látszik: – Azt gondolom, hogy ez nagyon sokat változott. Amikor mi elkezdtünk dolgozni, először csak egy kutyamenhely volt. Akkor még maga az örökbefogadás nem volt elterjedt. Azt látjuk, hogy az állatvédelem iránti érzékenység is megnőtt a társadalomban és most már mondhatni pörögnek az örökbefogadások – mondta a telephely vezetője.

Sajnos azonban van, ami Krepsz Gyöngyi elmondása szerint nem változott: ma is nagyon sok a kidobott állat és az ivartalanítás sem működik még úgy, ahogyan kellene: – a bekerülő állatok között sajnos továbbra is nagyon magas a kölykök száma. Ez is mutatja az ivartalanítás hiányát. Ha fele- ennyien kerülnének be, a menhelynek is több ideje, több pénze lenne egy-egy idősebb állatra – emelte ki Krepsz Gyöngyi.

A menhely működéséhez továbbra is szükség van a támogatókra, rengeteg állat gondozását, biztonságát kell biztosítaniuk. Nagy segítséget jelent a pénzadomány, hiszen magas számlákat kell kifizetniük, a támogatói körnek köszönhetően pedig az állateledel biztosítva van. De emellett többféle módon támogathatjuk a HEROSZ Fehérvári Állatotthont, amelyekről a menhely weboldalán tájékozódhatunk.