Szűcs Norbert, Soponya polgármestere elmondta, hogy nagyon hálás az állatotthon megkereséséért, mert ez a kezdeményezés nagy segítség volt annak az elképzelésnek a megvalósításában, hogy javítsák a községben élő állatok helyzetét. Feltett szándékuk ugyanis, hogy ne legyen több kóbor állat a településen, ezért fel­állítottak már kenneleket, és egy komoly örökbefogadási kampányt is indítanak, ha olyan állatról szereznek tudomást, amelynek gazdára van szüksége. Az önkormányzat konkrét adatok nélkül is jól mérte fel a helyzetet, és igen tiszteletreméltó munkába kezdett bele, amikor az összeírás ilyen szisztematikus módjáról döntött. Ennek köszönhetően biztosan javulni fog az állatok helyzete és az állattartás színvonala is.