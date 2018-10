Többgenerációs munkahelyek

Fiatalabb és idősebb kollégák egy helyen, a multigenerációs munkahelyeken: ez hazánkban is jellemző.

Szeretjük, ha több generációval dolgozhatunk együtt, ráadásul az életkor alapján heterogén csapatok a dolgozók szerint is hatékonyabbak – állapították meg a Randstad Workmonitor kutatói, akik egy 34 országra kiterjedő felmérést végeztek, elsősorban a munkavállalói attitűdöket vizsgálva. Magyarországon több mint 400, legalább heti 24 órában fizetett alkalmazottként dolgozó, 18–65 éves munkavállaló válaszolt a kérdésekre. A jelentés azt is megmutatta: nehézséget elsősorban a korosztályok közötti kommunikáció okoz, a magyar munkavállalók ugyanakkor könnyebben megtalálják egymással a közös hangot. Felettesünk életkorával kapcsolatban rugalmasak vagyunk, csakúgy, mint az online térbe átnyúló munkahelyi kapcsolatokkal. Bár ez utóbbit tekintve érdekesség, hogy míg globálisan a válaszolóknak csak 61 százaléka lép kapcsolatba munkatársaival a közösségi platformokon, addig Magyarországon tízből nyolcan elfogadják kollégáik felkéréseit. Közülük is a nők nyitottabbak ezen a téren.

A kutatás kimutatta, ötből négy megkérdezett jelenleg is multigenerációs közegben dolgozik, és akkor is ezt választaná, ha neki kellene döntenie. „A válaszok alapján ennek egyik oka az, hogy a többgenerációs csapatok ötletei és problémamegoldása sokkal színesebb, egyedibb, ami különösen jövedelmező a cégnek és a csapatszellemnek egyaránt. Szektorokat tekintve egyébként a kommunikáció és vegyipar területén a legjellemzőbb ez a befogadó szemlélet” – idézi a közlemény Szokody Ágnest, a Randstad Hungary marketing menedzserét.