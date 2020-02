Elektronikusan és papíralapon is igényelhető az adóbevallás-tervezet elkészítése

Már javában tart az adóbevallás időszaka, amely során a 2019. adóévi jövedelmeinkkel kell elszámolnunk. Kötelezettségünknek 2016 óta már elektronikus úton is eleget tehetünk.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számos lehetőséget nyújt a bevallás elkészítésére. A hivatal automatikusan elkészíti és ügyfélkapus azonosítással elektronikusan el­érhetővé teszi a személyi­jövedelemadó-bevallási terve­zetet 2020 március 15-től a magánszemélyeknek, a mezőgazdasági őstermelőknek, az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak. Az ügyfélkapuval rendelkezők március közepétől az eSZJA oldalon elérhetik adóbevallási tervezetüket, melyet szükség esetén javíthatnak, kiegészíthetnek, módosíthatnak. Amennyiben az adózó a tervezetet rendben találja, további teendője nincs.

Az ügyfélkapu nyitását illetékmentesen kezdeményezheti bármely természetes személy okmányirodában, kormányablakban, az adóhatóság központi ügyfélszolgálatain és a külképviseleteken. Aki 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító iga­zolvánnyal rendelkezik, az elektronikus úton is elindíthatja a regisztrációs eljárást.

Amennyiben valaki nem rendelkezik ügyfélkapuval, s nem is szeretne az elektronikus bevallás útjára lépni, annak is kényelmes megoldást kínál a NAV. Március 16-ig kérhetik az adóbevallási tervezet postázását azok, akik önállóan nem nyújtották be a 2019. adóévre vonatkozó bevallásukat, és nem rendelkeznek elektronikus azonosításra szolgáló ügyfélkapuval. A kérelem papíralapú elkészítése igényelhető a NAV honlapján elérhető webűrlapon keresztül elektronikus úton, továbbá SMS-ben, levélben, a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül vagy személyesen az ügyfélszolgálaton. Március 16. után a tervezet elkészítését kizárólag személyesen, a NAV ügyfélszolgálatán lehet kérelmezni, amely alapján az adóbevallás tervezetét postai úton fogják megkapni az érintettek.

Azoknak az ügyfélkapuval rendelkező adózóknak, akik a bevallási tervezetüket nem javították vagy nem egészítették ki, és befizetendő vagy visszaigényelhető adójuk keletkezett, a NAV április 30-ig értesítést küld.

Az adóbevallási tervezetet a magánszemély munkáltatója, kifizetője által megadott adatok alapján készíti el az adóhivatal. Az irat tartalmazza az adóévben megszerzett szja-­köteles jövedelmet és annak adóját, az ekho szerint adózó jövedelmet és annak adóját, az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem adóköteles részét, valamint a szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmet és a fizetendő szociális hozzájárulási adót.

Az adózónak kell gondoskodnia a bevallás elkészítéséről, amennyiben az adóévben csak olyan adóköteles bevételt szerzett, amelyről a kifizető nem küld adatot év közben a NAV-nak, továbbá ha a bevételt nem kifizetőtől szerezte, vagy az adóbevallási tervezetet kiegészíteni, módosítani kívánja, de ügyfélkapuval nem rendelkezik.

A papíralapú bevallást a 19SZJA nyomtatványon kell elkészíteni, amely elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján. A tervezet javítására, kiegészítésére, elfogadására, illetve az 1+1 százalék felajánlására – elektronikusan és papíralapon –, valamint az adó megfizetésére május 20-ig van lehetőségük a bevallásra kötelezett személyeknek. Az 1+1 százalékos felajánlással támogathatunk egy civil szervezetet, továbbá egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség programot. Az adóbevallással kapcsolatban további részletes információk elérhetők a hivatal honlapján.