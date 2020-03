A Táska Rádióhoz kötődő fiatalok meséltek könnyűzenei ízlésükről, trendekről

Úgy tűnik, a mai tizenéveseknél is menők a retró zenék, napjaink muzsikájából pedig a remixek mellett az olyan magyar együtteseket szeretik, mint például a Wellhello vagy a Punnany Massif.

Biztosan vannak szülők, akik teljesen képben vannak azzal, milyen zenét szeret a gyerekük, sőt olykor még együtt is koncertezik a család. Az is valószínű azonban, hogy a szülők jó része csak nagyjából tudja, mit hallgat a tini, hiszen a saját zenei ízlése nem feltétlenül felel meg annak, ami a 21. század elején menő. Kiderült azonban: a fiatalok sem feltétlenül az elcsépelt, egyszerű popslágereket hallgatják, hanem nagyon is vevők a régebbi stílusokra, előadókra.

A Lánczos Kornél Gimnáziumból 9-11. évfolyamos diákokkal beszélgettünk arról, mik a kedvenc zenéik, s egyáltalán, mi a menő ma a korosztályukban? Solymossy András, Hanti Márton, Salamon Lora, Dézsi Barbara, Bodonyi Dániel, Szabó Vilma, Kostjak Ignác és Szabari Zalán osztották meg velünk a véleményüket.

A fiatalok jó része részt vesz a Lánczosban székelő Táska Rádió műsorának készítésében, Dániel pedig kifejezetten DJ, tehát rajta is múlik, mit hallgatnak a fiatalok az éterben. Tapasztalata szerint a klubokban hallható zenei kínálat jelenik meg nagyrészt a rádiós felhozatalban is, s leginkább az elektronikus technó, house műfaj népszerű, a 120 bpm feletti számokkal. Így aztán ő is nagyrészt ezt kínálja a Táskában, mert hát mivel is lehetne jobban fellelkesíteni a diáktársakat egy-egy fárasztó nap végén, mint egy jó kis technóval? Igaz, az elektronikus zenének van nyugisabb változata is, ám ezt ritkábban veti be az éterben. Nagyon sok olyan magyar DJ van egyébként, akik nagyon népszerűek, csak éppen nem mindenki tudja róluk, hogy magyarok, mert idegen nevet használnak – folytatta Dániel.

A magyar popzene leginkább remixként van jelen a klubok, rádiók kínálatában, így hallhatók például Rácz Gergő dalai

Meglepetésemre Vilma azt mesélte: szívesen hallgat retró zenéket, és a Queen-, a The Rolling Stones- vagy a The Beatles-számok jobban jelen vannak az életében, mint a trendi mai slágerek. Ennek családi oka is lehet, mert otthon ezeket a zenéket hallotta, ám egyáltalán nem bánja. Inkább ez áll hozzá közel, de azért mai előadókat kedvel: ott van például Dua Lipa, vagy az Artic Monkeys. Nagyjából hasonló véleményen volt Barbi is, aki ugyancsak kevésbé követi a mainstreamet, a fősodort. Szereti az elvontabb, alternatív zenéket, s neki is bejön a The Beatles, sőt az AC/DC.

Lorának is nagyjából ugyanaz a meglátása, mint a másik két lánynak. Nincs konkrét kedvenc műfaja, előadója, sokszor a társaságtól, a kedvétől függ, hogy mit hallgat. Ő is nagyon szereti Dua Lipát.

Márton elég széles körből merít. A mulatós zenét és a durva rockot, metált nem kedveli, amúgy szinte bármi jöhet. Hallgat akusztikus és komoly zenét, és nála is erősen befolyásol a hangulat, a tevékenység. Az egyik kedvenc előadója Halsey, együttesből pedig a OneRepublic.

András szintén azt állította: nem követi a trendet, s elsősorban a szövegközpontú dalokat részesíti előnyben. Ezért hallgat például Cseh Tamást, és a maiak közül vevő a 30Y-ra, vagy Szabó Balázs Bandájára.

Jellemző, hogy a fiatalok a rádiókból ismerkednek meg az újabb zenékkel, a szórakozóhelyek zenei kínálatát pedig nem annyira kedvelik, pont azért, mert ott sokszor csak a trendi, elcsépelt számok és a remixek mennek. Szeretik, ha mond nekik valamit az adott dal, s nem csupán szórakoztatni akar.

A hazai könnyűzenei életben régóta jelen lévő előadók, mint például Ákos, a Quimby vagy Péterfy Boriék, számukra nem sokat adnak, bár van, aki szereti például az Ákos-dalokat is. A csevegés végén azért előkerültek a menő frissebb magyar alakulatok is – például Halott Pénz, Wellhello, Punnany Massif –, amelyek e fiatalokat is vonzzák, akár egy-egy szám erejéig.