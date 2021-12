Nyolc település vezetője kereste meg Törő Gábor országgyűlési képviselőt, hogy támogassa őket legújabb fejlesztési terveikben. A szóban forgó községek napelemparkot szeretnének telepíttetni, köztük többen nagybefektetőkkel, ám a jelenlegi megyei rendezési terv ezt nem teszi lehetővé, különösen azért nem, mert a három község, Isztimér, Balinka és Csór nagyon komoly felületű parkokról álmodik. Ezek jelentős adóbevételhez juttathatnák a településeket.

Törő Gábor kérdésünkre elmondta: - Beszéltünk Székely Nórával. A megyei főépítész véleménye rendkívül fontos, ugyanis csak ő tudja megmondani, van-e lehetőség módosítani a megyei rendezési tervet, és azt is, hogy ennek a változtatásnak milyen költségvonzatai vannak. Azt, hogy majd ki állja az akár 5-6 millió forintos számlát, még nem tudni, hiszen első körben most az a kérdés, hogy egyáltalán támogatja-e ezt a koncepciót a főépítész.

Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: - Egyelőre keressük a megoldást a nyolc település ügyében, melyből öt kisebb volumenű, ahol inkább a helyi érdekeket szolgálná a park. A feladat nem egyszerű, hiszen arra is figyelni kell, hogy csak olyan területen valósulhat meg egy ilyen beruházás, ami nincs benne a Natura 2000-ben, és nem utolsósorban olyan helyet kell találni, ahol a látványa is beleillik a tájba. Utóbbira annál is inkább figyelni kell, mert Balinka és Isztimér közösen egy hatvanhektáros napelemparkban gondolkozik. A két település közigazgatási területének határán alakítanák ki, és mindkét község komoly adóbevételre számíthatna ebből, akár harminc éven át. A csóri tervek sem sokkal kisebbek, és ennek a településnek is szüksége van állandó, tervezhető jövedelemre, ugyanis gyakran van pénzhiánya, mivel nem rendelkezik jelentős iparral. Törő megnyugtatta az őt felkereső településvezetőket. Mint írta, a kormány elé terjeszti az észrevételeket, hiszen mindenkinek érdeke, hogy gyorsabban, olcsóbban, hatékonyabban lehessen ügyet intézni.