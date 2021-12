Ugyanezen tájékoztató szerint a legmagasabb átoltottság Pest megyében van – 75,4 százalék –, a második helyen azonban már Fe­jér megye áll, 72,4 százalékkal. A meghosszabbított oltási akcióhét keretében akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni a kijelölt oltópontokra. Fehérvár utcáin beszélgettünk ezekről néhány emberrel.

– A tévéből hallottunk az átoltottsági adatokról, mivel mi is itt lakunk, örülünk, hogy ilyen sokan beoltatták magukat – mondta kérdésünkre Baranyai Tibor és Baranyainé Margit. Hozzátették, az oltás beadatása előtt már túlestek a koronavírus-fertőzésen, ám fontosnak tartották a vakcina felvételét, bízva abban, hogy nem kapják el újra a betegséget. Ők már mindhárom dózist megkapták.

– Nagyon örülök, hogy az emberek céltudatosan döntenek, figyelnek arra, hogy mi zajlik a világban körülöttük, és ennek megfelelően teszik meg a szükséges lépéseket – mondta a 18 éves Csetényi Zsolt, aki már a harmadik oltáson is túl van. Kiemelte, számára azért is volt fontos az oltás beadatása, mivel így saját magát és a családját is megvédheti a járványtól.

Józsa László és Józsáné Sipőcz Mónika a hétvégi motoros felvonulás után mikulásruhában érkeztek a fehérvári oltóponthoz. Ők már a három oltás felvétele előtt átestek a fertőzésen. Mint mondták, örömmel fogadták a magas átoltottsági adatokat.