Vác főterét barokk házak szegélyezik, köztük a városháza épülete

A Duna keleti oldalán található, gyönyörű fekvésű honfoglalás kori település Vác, mely ma Pest megye ötödik legnagyobb városa és az egyik legizgalmasabb turisztikai úti célja.

Évezredes történelme, püspöki székhelyhez méltó gazdag egyházi műemlékei, gyönyörű barokk épületekkel körbevett főtere, pezsgő kulturális élete, különleges múzeumai garantáltan kivételes élményekkel ajándékozzák meg a látogatókat. Nincs még egy város az országban, ahol klasszikus diadalív fogadja az érkezőket. Igaz, Mária Terézia, akinek a tiszteletére 1764-ben Migazzi Kristóf püspök a váciak által Kőkapuként emlegetett építményt emeltette, elsőre nem mert áthajtani alatta. A váci városnézést kezdjük a váci Nagyboldogasszony székesegyház megtekintésével, amely szintén a neves osztrák építész tervei szerintés 1761 és 1777 között épült fel. A váci dómként is emlegetett épület az ország egyik legnagyobb katedrálisa, a váci egyházmegye székhelye.

A templomot elhagyva a főtér közepén érdemes a lábunk alá is nézni, ugyanis egy nagy üvegtetővel lezárt részen a XIV. században épített gótikus Szent Mihály templom maradványain lépdelünk. A bazilika felépítéséig ez a templom szolgált székesegyházként. Alapfalait, altemplomát a főtér felújításakor tárták fel, az ásatások során nemcsak az évszázadok alatt sokszor átépített templom romjai kerültek elő, hanem egyéb értékes leletek, egyebek közt faragott sírkövek is. Kötelező látnivaló a Fehérek temploma is, amely egykor a domonkos rendi barátok jellegzetes fehér kámzsájáról kapta nevét. Az 1669–1755 között épült, lenyűgöző szépségű, letisztult barokk templom szintén a térre néz. Az egyik mellékoltárban itt is felfedezhetünk egy szépséges Maulbertsch-freskót. A Fehérek temploma 1994-ben világraszóló szenzáció helyszíne lett: az épület felújítása során felbecsülhetetlen értékű leletek kerültek elő, véletlenül a templomtorony alatt lévő kriptából.

A több mint 150 éve hermetikusan lezárt temetkezési helyen 262 koporsót, s bennük szinte hihetetlen módon, konzerválás nélkül épségben maradt mumifikálódott holttesteket fedeztek fel. A templomból a Közép-Európában egyedülálló, értékes múmialeletek átkerültek a szintén ezen a téren található múzeum és kiállítóhely épületének alagsorába, ahol a Memento Mori című kiállításon, egy nagyon különleges tárlat keretében tekinthetők meg. Ugyanitt a város történetét bemutató, állandó régészeti kiállítást is láthatunk. A váci főteret, ha valamelyik kellemes kávézójának teraszáról körbenézünk – gyönyörű egyemeletes barokk házak szegélyezik, köztük a városháza és a volt Kúria szép épülete, amelyben különleges Bormúzeumot találunk. Nem szabad kihagyni: egy magángyűjtő sajátos kollekciója 2500 eredeti palackozású bor által mutatja be a magyar borkultúra változásait. A múzeum egészen egyedülálló része a 900 darabból álló tokaji aszú gyűjtemény 1880-tól napjainkig. Kristálykanálból kóstolgatva megismerhetjük a tokaji aszúk és eszenciák ízvilágát is. Mindezek után megpihenni sétáljunk le a hangulatos Duna- partra, ami egy nagyszerű dunai halászlé elfogyasztása céljából is jó választás.