Kaposvár, a művészetek nagyvárosa

Egy gyönyörködéssel teli, tartalmas napot tölthetünk a szecessziós építészeti remekek és néprajzi emlékek között.

Kaposvár azon városok közé tartozik, amelyek bár nem kicsik, de nem érezzük magunkat elveszettnek benne. A városközpontban számtalan látnivalót találunk, a sétálóutcák kávézói kellemes őszi ücsörgésre csábítanak, a múzeumok hihetetlen gazdag leletanyagot tárnak elénk. Érdemes előre megtervezni, hogy mit szeretnénk látni, mert a város szélén, sőt azon kívül is akadnak felkeresésre méltó helyek. Kaposvár belvárosa építészeti szempontból Európában egyedülálló, mert 220-nál is több eklektikus és szecessziós épület áll itt, sehol máshol nincs ennyi ilyen kis területen. A belvárosban található Kaposváron a legtöbb kereskedelmi és vendéglátóipari egység. Elegáns éttermek, kávézók, plázák, mozik, színházak, könyvtárak, szórakozóhelyek, butikok, nagyáruházak, kiskereskedők és szakboltok egyaránt vannak itt. A városközpontot hangulatos utcák, terek, szökőkutak, szobrok, rengeteg fasor és virágágyás ékesíti.

Hangulatos utcák, szobrok, szökőkutak és rengeteg fasor ékesíti a várost

Itt pihenhetünk meg a város legnagyobb közparkjaiban, a Berzsenyi park, a Színház park és a Városliget is itt várja a fáradt kirándulókat. A belváros büszkélkedhet a város műemlékeinek mintegy felével is. A sétálóutcában megcsillan a napfény a Zsolnay- kúton, de Zsolnay-remeket találunk a Berzsenyi parkban is, a történelmi belvárostól nem is kell messze mennünk, ha szeretnénk felkeresni. A sétálóutcán találjuk Rippl-Rónai szobrát is. Innen a felújított Kossuth térre jutunk, ahol a városháza impozáns homlokzata készteti megállásra a kirándulót, a szomszédságában találjuk a neoromán stílusú, 1886-ban épült Nagyboldogasszony- székesegyházat.

A történelmi városközpontban klasszicista, eklektikus és szecessziós paloták és épületek, tágas terek fogadják a látogatót. A közterületek mellett az épületek jelentős részét is felújították a közelmúltban. A lakóházak közül említést érdemel a Fő utcán a szeceszsziós stílusú Anker-ház és a Bereczk-ház. Utóbbi a nevét építtetőjéről, a város főmérnökéről, Bereczk Sándorról kapta. Érdekes módon azonban Csipkerózsikás háznak is nevezik, mivel zárt, nem látogatható lépcsőházában egy 20. század eleji gipsz domborművet helyeztek el, amely a mese két jelenetét ábrázolja.

A Hotel Dorottya épülete és az 1904-ben épült Kemény-palota szintén jelentős építészeti érték, most ebben működik a Tourinform iroda. Kicsit távolabb találjuk az ország egyik legnevesebb színházát, a Csiky Gergely Színházat, amely jelenleg felújítás alatt áll. Kaposvárt a festők városának is nevezik, hiszen Rippl-Rónai József, Vaszary János szülőhelye, de a városhoz kötődik Szász Endre, Kunffy Lajos, Zichy Mihály, Bernáth Aurél is. Az alkotóknak és az emléküket ápolóknak is köszönhetően vár bennünket a festőről elnevezett Rippl-Rónay Múzeum a Vármegyeháza klasszicista stílusú épületében. Érdemes kiautózni a Róma-hegyen álló Rippl-Rónay József Emlékházba, amelynek gyönyörű, ligetes parkjában modern látogatóközpontot is találunk.