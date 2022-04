Az egykor a Golf-államok közüli legszegényebb, a valamikor gyöngyhalászatból tengődő Katar ünnepel. A 40-es évek óta kitermelt olaj és gáz Katart a régió egyik leggazdagabb államává tette. A világ gázkészletének több mint 15 százaléka van az országban. De Katar nem ezért ünnepel. A kézilabda történetében új fejezetet írt. A férfi világbajnokságon a válogatott ezüstérmet nyert. Akik részletesebben megvizsgálják a dobogó második fokához vezető utat, látják a gondos tervezést. És ez nem csak a kézilabdasikerre vonatkozik.

A világ egyik legelegánsabb és legdrágább üzlete a Harrods áruház Londonban. Amint végigsétálok, és csodálom az álomszépen elrendezett árukat, a parfümöket árusító osztály mellett is elhaladok. A pult előtt fekete köpenyben egy hölgy áll. Idősebb nőt sejtet a fekete köntös. Az ilyen viseletet abayának nevezik, amelyet a nők a Közel-Kelet országaiban viselnek. A parfümöket próbálgató hölgy kicsit megemeli az arcát elfedő fátylat, hogy jobban érezhesse a parfümnek az illatát. Látom arcának körvonalait. Fiatal, gyönyörű, és miután többnyire így is fedve marad, titokzatos. Nem sokkal később néhány napot Katarban töltöttem. Szeretném azt tenni, amit a Harrodsban álló hölgy tett. Fellebbenteni az ismeretlenség fátylát, ami Katart, ezt a kicsi, de óriási tempóban fejlődő országot fedi.

Éjfél körül érkezem Katarba. A kijáratnál világító táblán a nevemmel egyenruhás férfi vár. – A sofőrje leszek itt tartózkodása alatt – mutatkozik be, és átveszi bőröndjeimet. Kint egy Mercedes ajtaját nyitja előttem. A bőrülésen kis Mercedes-lámpák villognak. A sofőr hátrafordulva mondja: – ez a telefonja, bármikor telefonál, nem kell a sajátját használnia. Dohában már 10 perc után is megszokja az ember, hogy mellette BMW-, Mercedes-, Porsche-, Ferrari-, Lamborghini-csodák robognak el. Így kilóg a sorból az a kis busz, amelyik az egyik forgalmi lámpánál áll mellénk. A busz ütött-kopott. A tömött utastérben ájultan alszanak. Egy percig azt hiszem, hogy még a busz vezetője is. Már a repülőterén szembetűnő a fejlődés mérete és tempója.

Az Al Jazeera egyik impozáns stúdiója

Forrás: Wittylama/Wikimedia

1950-ben havonta egy gép szállt le Katarban. Amióta a napi 14 ezer fel- és leszállást bonyolító új repülőterét 2014- ben felavatták, a légikikötő évi 37 millió utast tud fogadni, de ezt 50 millióra akarják fejleszteni. Az óriási reptér nem hasonlít egyetlen valaha látott másikra sem. A gyors biztonsági ellenőrzésre, a vendéglátásra fektetnek hangsúlyt. Tervezői úgy álmodták meg, hogy a Közel-Kelet teherszállítási és karbantartási központja legyen. Az építési költségeket több mint 16 milliárd amerikai dollárra becsülték, de hogy mennyivel több, ezt még a főmérnök sem tudja, vagy nem árulja el.

Az Al Jazeera arabul Arab-félszigetet jelent. Egy újságíró számára az egykor nagyon eltérő módon bírált Al Jazeera Rádió, Televízió központjába ellátogatni izgalmas kirándulás. A rádió 1996-ban kezdte meg adását, amikor a BBC Londonból sugárzott arab nyelvű műsorait beszüntette. Akkor a katari uralkodó kölcsönt ajánlott az adó első öt évére. 250 újságíró Londonból Dohába költözött. Ezzel megalapozták a magas színvonalat, az abszolút professzionális műsorszolgáltatást. Becslések szerint most, bármikor, minimum 250 millió hallgatója és nézője van az állomásnak. Ma már nemcsak arabul, angolul, de sok egyéb nyelven is sugároz. Külön gyermekcsatornái is vannak. A székház meglehetősen szomorú része a múzeum, ahol azoknak a munkatársaknak a ruhái, felszerelései vannak kiállítva, akiket munkájuk közben raboltak el, vagy végeztek ki ott, ahonnan éppen tudósítottak.

Az Iszlám Művészetek Múzeumában fiatal művészettörténész kalauzol. Thubot az arab férfiak jellegzetes fehér köntösét viseli, beduin. Rendkívül felkészülten mutatja be a világ minden mohamedán országából összegyűjtött kincseket. Ahogy a kiállítótermekben, majd az épületen kívül is körbekísér, megáll a parkolóban egy csodás, piros Ferrari mellett. Amikor befejezem a munkát, beülök a kocsiba. – A múzeumtól 20 percnyire laknak a szüleim. Ott van egy sátram és egy tevém – mondja büszkén. Szabadidejét abban a közegben tölti, ahonnan származik. Ahogy a kocsi mellett állunk, észreveszem, hogy az autócsodában benne van a kulcs. – Benne felejtetted a kulcsot – hívom fel a figyelmét. Katarban a legtöbben nem veszik ki kocsijukból a kulcsukat. – Mi a házunk ajtaját sem zárjuk be, még akkor sem, amikor külföldre utazunk – válaszol.

A Museum of Islamic Art külseje esti megvilágításban

Forrás: Ralf Steinberger/Flickr

Amint Katar elnyerte a kézilabda-vb rendezési jogát, készülni kezdett: nemcsak részt venni, eredményeket is el akartak érni. A válogatott 16 fős keretéből csak négyen katari születésűek. Külföldi sztárokkal erősítették a csapatot. Ez akkor még nem volt olyan mindennapi, mint most. Valero Rivera a válogatott vezetője 2013-ban, amikor megbízták, évi 800 ezer euró fizetést kapott. Az nem ismert, hogy az ezüstérem után ő és játékosai milyen extra juttatásokat kaptak. Katar megpályázta a 2016- os Nyári Olimpiai Játékokat és a 2022-es FIFA Labdarúgó Világbajnokságot is. Ezeket is elnyerte. Az eseményekre felépítették az új olimpiai Dohai Sport Várost. Ez közel három négyzetkilométer nagyságú sportkomplexum, amely 2003-ban nemzetközi sportközpontnak készült. Egy évvel később egy olyan sportakadémiát építettek mellé, amelynek célja a katari gyerekekből világszínvonalú bajnokok nevelése. A komplexumnak rengeteg bámulatos létesítménye van, melyek többségét a 2006-os Ázsiai Játékokra építették. Jelenleg 200 hat és tizenöt év közötti gyermek számára üzemeltetik. Található itt egy 50 ezer férőhelyes labdarúgó-stadion, az Aquatic Központban egy olimpiai méretű uszoda, és az úgynevezett Aspire Kupola, ami a világ legnagyobb fedett pályás, többfunkciós sportlétesítménye, ahol 13 különféle aréna, küzdőtér található. A nem teljesen fedett pályás labdarúgó-stadiont még a legmelegebb nyári napokon is sikerül 20 fokra hűteni.

Katarban alacsony a népesség, kevés a gyerek. A gyerekek közül is sok súlyos D-vitamin-hiányban szenved. Furcsa, hogy az egész évben napsütéses országban nem kapnak elég napfényt, mivel a hőség miatt nem töltenek elég időt a szabadban. A katari vezetők elhatározták, a gyerekeket ki kell vinni a levegőre, sportolniuk kell. Hogy a katari gyerekek megismerjék és megszeressék a különféle sportokat; csak a labdarúgás területéről a téli hónapokra olyan csapatokat hívnak Katarba, mint a Manchester United és a Bayern München. A világbajnokság kupáját többször is ellopták. Először 1966-ban, 4 hónappal az angliai világbajnokság kezdete előtt. Ekkor 7 napra tűnt el. Újságpapírba csomagolva találta meg egy kutya egy kerti kerítés alatt. Tulajdonosa 6000 font jutalmat kapott, a kutyát pedig egész életében ellátták kutyaeledellel. Katar azonban nem csak sportesemények rendezését vállalja.

Február végén Doha egyetemi városában tartják a világ egyetemi vezetőinek találkozóját. Itt működik a Katar Alapítvány is, amelynek kutatási területe azt kidolgozni, hogy az ország hogyan tudja majd megtartani ezt a magas életszínvonalat, miután úgy száz év múlva elfogy az olaj és a gáz. Néhány nap egy országban csak az első benyomások kialakítására lehet elegendő. Az ország katari lakossága 300 ezer. A katari születésűeknek nem kell a vízért, a gázért és az elektromos szolgáltatásért fizetniük. Amikor a katari hírügynökség vezetőjével beszélgettem, megkérdeztem: – Az Arab Tavasz elérhet benneteket is? – Minek? Mit akarhatunk még? – válaszolt. Valóban, mindenük megvan. Megpróbáltam fellebbenteni az abayát, de az ország és a hölgy továbbra is titokzatos maradt. Csak a körvonalakat mutatják. Egyébként Londonban ma már a Harrods áruház is katari tulajdonú.