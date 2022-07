Július 13-án kezdetét veszi a Velencei-tó legnagyobb fesztiválja, az EFOTT. A szervezők azt kérik, hogy akik gyalog érkeznének az EFOTT-ra, jól gondolják át a lehetőségeiket: azt mondják, az Evezős úton végigsétálni 4 kilométer lenne, amely akár egy órás sétát is jelenthet – ezért számukra több megoldást is kínálnak a fesztiválra történő bejutáshoz. A rendezvényhelyszín gyalogos megközelítése továbbá amiatt sem javasolt – teszik hozzá –, mivel a buszokon, a Dottókon és a taxikon kívül, a munkagépeik is az Evezős úton közlekednek, közvilágítás pedig nincs, így a gyalogos forgalom elől a biztonságuk érdekében az utat le is fogják zárni. A Dottók használatát javasolják, amelyek ingyenesen közlekednek az Evezős út - Ország út kereszteződés és a fesztivál bejárata között. De lehet érkezni busszal is, mégpedig a kápolnásnyéki vasútállomás és a fesztivál bejárata között, ami azonban jegyváltós.