Az UNESCO fény nemzetközi napja alkalmából a Károlyi József Alapítvány május 17. és 29. között egy apa-lánya kiállítást mutat be a közönségnek. Balogh Lajos fiatal kora óta fotózik. A fényfestészettel 2017-ben kezdett el foglalkozni. A fő motiváció Jan Leonardo képei voltak, aki 2013 óta teszi közzé képeit a nemzetközi porondon. Lánya, Balogh Lizi számára a fotózás már kisgyermek kora óta jelen van. Ő is különféle témákat fotózik, de most főleg természetfotókat és portrékat állít ki, jóllehet ezen a kiállításon egy-két fényfestő képet is bemutat.