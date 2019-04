A pohárdesszerteknek egyedül csak az alkotók képzelete szab határt

Nagy reneszánszukat élik a pohárdesszertek, amelyek manapság szinte mindegyik cukrászda kínálatában megtalálhatók: színesek, látványosak, izgalmasak, de legfőképpen persze finomak.

– A pohárdesszert 30-40 évvel ezelőtt is közkedvelt volt, bár annak idején nem voltak ennyire egzotikusak, színesek és érdekesek, mint manapság, hiszen akkor jóval kevesebb alapanyagból dolgoztak a készítők. A maiak összetételének, ízvilágának csak a képzelet szab határt. A pohárdesszert otthon is elkészíthető, és egy szimpla vasárnapi, de egy ünnepi ételsort is megkoronáz. Előnye, hogy előre is elkészíthető, amivel időt spórolhatunk meg, és könnyebb is összerakni, mint egy süteményt. Ráadásul sokkal látványosabb is, ami nem utolsó szempont, hiszen az ember először a „szemével eszik” – magyarázta Pass Szilvia, az Aranyalma Cukrászda vezetője, tulajdonosa, aki zsűritagként vett részt a múlt héten a Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolában megrendezett gasztro-­versenyen, ahol a cukrásztanulóknak pohárdesszertet kellett készíteniük.

Na de milyen is a jó pohárdesszert?

– Több alkotórészből készül, s nemcsak színében, de a rétegek állagában is változatos. Van benne valamilyen roppanós rész, ami készülhet kekszből vagy magokból – például pisztáciából, mandulából –, esetleg alkothatja grillázs is. A díszítőelemek ehetők és az egész desszert ízvilágába illők. A különböző krém-, illetve zselérétegek lágyak, krémesek, nem nyúlósak, gumisak. Az egész desszert legfeljebb 1,5–2 deciliter, hogy amikor a pohárba nyúlok a kanállal, minden rétegből jusson bele. Így érvényesülnek az ízek – mondta el Pass Szilvia.

Trópusi álom

Lássuk hát a verseny első helyezettjének, a 11. osztályos Budahegyi Krisztina Trópusi álom nevű pohárdesszertjének receptjét! Hozzávalók a morzsához: 100 g liszt, 100 g mandulaliszt, 100 g barna cukor, 100 g vaj. A krémhez 1 kis pohár natúr joghurt, 25 dkg mascarpone, 1 evőkanál méz, 1 csomag vaníliás cukor, 1 citrom héja és a felének a leve, fél lime héja, 1,5 dl tejszín. A lekvárhoz 1 mangó, 2 passiógyümölcs, 4 evőkanál méz, 1 dl mangólé; a díszítéshez 2 lime, friss gyümölcsök, mentalevél, kókusz chips és fehér csokoládé szükséges.

A morzsához mindent összegyúrunk, 170 fokon 10-12 percig sütjük, majd kihűtjük. A lekvárhoz a mangót felkockázzuk, a passiógyümölcsöt kikaparjuk, ezután a gyümölcslével és a mézzel addig főzzük, amíg kissé besűrűsödik. Hagyjuk kihűlni. A krémhez a tejszínen kívül mindent összekeverünk, majd hozzáforgatjuk a felvert tejszínhabot. Összeállítjuk a desszertet: a pohár aljára szórjuk a morzsát, rákenjük a krémet, majd a lekvárt. Díszítésként a lime-ot vékony szeletekre vágjuk és a pohár oldalán körbe rakjuk, a krém tetejét friss gyümölcsökkel és kókusz chipsszel díszítjük, amit félhold alakú fehércsoki-lappal és mentalevéllel koronázunk meg.