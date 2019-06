Tűzzel-vassal, bicskával – pénteken és szombaton is vár a Rác utca

Szombaton tizenhatodszor lesz Tűzzel-vassal fesztivál a Rác utcában, pénteken pedig másodszor rendezik meg a Késkészítők konferenciáját.

A Kézművesek Házában Szenczi Jánosné, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke ajánlotta a fesztivált, felhívva a figyelmet a gazdag színpadi programokra és a megnyíló udvarokra. Például: a Rác utca 15-ben lehet keresni az Asszonyműhelyt, ahol egyebek mellet varrás, hímzés, nemezelés is lesz. A Rác utca 13-ban az egyesület szakkörein készült munkákból nyílik kiállítás 10.30-kor, majd előadás hallható a bugylibicskáról, amely az előző napi késes konferencia fő témája lesz. A templomkerti színpadon szintén szóba kerül a bicska, amelyet kiemelt nemzeti értéknek terjesztettek föl. A beszélgetés 13.30-kor kezdődik, Belencsák István késes mesterrel.

Szombaton a Rác utca teljes hosszában késes kiállítás, bemutató várható, a Szerb Ortodox templom udvarában kézműves vásárban lehet válogatni, s gyermekeknek való programok, játékok is lesznek. A 18 órakor záruló fesztivál bekerült a Fejér Megyei Értéktárba – tudtuk meg.

Lengyel Magdolna szervező hozzátette: több mint 50 késes érkezik. A pénteki konferencia országosan egyedülálló szakmai rendezvény, amelyen a mesterség iránt érdeklődők is sokat tanulhatnak, szervezett képzés hiányában. Idén is bemutatkozik egy késes dinasztia: a megnyitó után, 10.10-től Madaras János mesél majd. Szó esik még a magyar bicskaformákról is, Szankovits Örs népi iparművész előadásában, 14 órától.

Sándorovits László, a fehérvári szerb nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta: a rác templomban szombaton 18 óra után a Szent Efrém Férfikar és a Vox Mirabilis Kamarakórus együtt lép föl.

