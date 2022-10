Az eddigi évekhez hasonlóan a kistermelők, őstermelők kirakodóvásárral készülnek, s a délutánt zenés műsorok színesítik: helyi és környékbeli népművészeti együttesek lépnek fel.

- Várhatóan 18-20 őstermelő fog kiállítani, köztük olyanok, akik évek óta rendszeresen itt vannak. Többségében helyiek, ám mivel nincs pl. füstölthús-árusunk vagy keramikusunk, ilyenkor hívunk másokat - mondta el Kerkuska Csaba, az egyesület alelnöke. - A délelőtt folyamán szeretnénk egy lovasszekéren ülő kisbírót végigküldeni a falun, aki telekürtöli a települést a rendezvény hírével. A szekéren Döbrögi uram is ott lesz, mögöttük pedig Lúdas Matyi fog lovagolni. Három éve is így harangoztuk be a délutánt, óriási sikere volt.

A Márton-napi rendezvény november 12-én, szombaton 14 órakor egy köszöntővel kezdődik, ekkor nyílik a spájzajtó a Manó vendégházban (szó szerint, hiszen a nagykaput a szervezők spájzajtóvá fogják varázsolni), az összejövetel kifulladásig tart.

Minden korosztály számára készültek programokkal a szervezők. A vásári forgatagban forralt bort és meleg teát is kínálnak, de helyi ételeket is kóstolhatunk, mint például a krumplikása pirított vöröshagymával, de más finomságokkal is várják majd a vendégeket.

A családi nap ingyenes lesz, és aki a vásárlás mellett támogatná az egyesületet, megteheti a helyszínen.