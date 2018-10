Kultúra Esztergomban

A megyeszékhelyen számos múzeum található, melyek közül sok kiemelkedik a gazdag gyűjteményeivel, nemcsak magyar, hanem világviszonylatban is. Mint például, Keresztény Múzeum, amely az ország leggazdagabb egyházi gyűjteményét rejti. A Főszékesegyházi Kincstár is ilyen, amely az ország leggazdagabb egyházi kincstára, itt kiemelkedő ötvös és textil gyűjtemény is található.

Több kisebb múzeum is található itt, mint például a Balassi Bálint Múzeum, Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum, Búvármúzeum, és a Babits Mihály Emlékház, valamint a Rondella Galéria a várban. Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeum, a Várhegyen található, Szent István tér 1. szám alatt. Itt feltárt középkori királyi palota megmaradt helységeit mutatják be, leghíresebb termei, a Várkápolna, és a Szent István terem. A 2007-es évben magyar restaurátorok vetették bele magukat egy hétéves munkába amely sok mindent kiderített többek között, hogy a Vitéz János esztergomi érsek a várban található dolgozószobájában lévő Négy erény című freskói közül az egyiket a Mértékletességet, maga Botticelli készítette, egy korai munkája volt. Az elkészült szoba 2009-ben kapta meg az Európai Örökség címet. Több mint 101 ezer látogatója van a vármúzeumnak évente. Főszékesegyházi Kincstár, a Várhegyen áll, a bazilika emeletén. Már említett Magyarország leggazdagabb egyházi kincstára, egészen a XI. századig visszamenőleg találhatóak itt műkincsek. Az itt található leghíresebb műkincs, a XV. századi Mátyás király kálváriája, mely a kincstár legértékesebb darabja, és az ország legnagyobb ékszerkincse. Más híresség továbbá, a Suki-kehely, ez a világ legdíszesebb gótikus stílusú kelyhe, amelyet szintén a XV. században készítettek. Esztergom könyvtárai A megyeszékhelyen a múzeumok mellett számos könyvtár is található. Vannak olyan könyvtárai, amelyek az egész országban kiemelkedőek. Ilyen például a Vízváros déli részén található Pázmány Péter utcában helyet foglaló Főszékesegyházi Könyvtár, aminek másik neve, Bibliothéka. Ez a könyvtár Magyarország leggazdagabb, és legrégebbi egyházi könyvtára, hiszen 176.233 kötetet tartalmaz, 250.000 könyvtári egységet foglal magába. Másik könyvtára, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kari könyvtára, ami a Várhegy lábánál található, 101.676 kötettel a második leggazdagabb könyvtár a városban. A harmadik leggazdagabb pedig, a Dobó Katalin Gimnázium Helischer József Városi Könyvtára, itt 94.509 kötet található. Az Érseki Simon Könyvtár, több mint 70.000 kötetet rejt, ez a Prímási palotában található. A Balassi Bálint Múzeum Könyvtára, a múzeum főépületében található, 25.141 kötettel, míg a Komárom-Esztergom Megyeri Önkormányzat Levéltári Szakkönyvtárának 18.173 kötettel rendelkezik. A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum Könyvtára 14.020 kötetből áll, és az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára 54.008 vagy más források szerint 80.000 kötetet számlál. A Magyar Ferences Könyvtár Esztergomi Műemlékkönyvtára 3000 kötetet tart a Szentgyörgymezői Olvasókör Klubkönyvtára úgyszintén. Ha már megnéztük a könyvtárak összetételét, és sorba állítottuk őket, akkor figyelembe vehetjük, hogy ez a munka kicsit sem könnyű. Hiszen egy könyvtárosnak magas végzettség szükséges ahhoz, hogy elvégezze azokat a munkákat amelyeket igényel egy könyvtár, legyen az egy városi nagy könyvtár, vagy csak egy kisebb faluban található közösségi hely. Így kimondható, hogy Esztergomban keresett a könyvtáros munka, hiszen számos ilyen már említett közösségi hely található a településen.