Milyen feladatokat látnak el az értékesítők?

Az értékesítési típusoknak alapvetően két formáját különböztetjük meg, a B2C (Business-to Consumer) és a B2B (Business-to-Business) értékesítést. A B2C értékesítési típus közvetlenül a végfelhasználókat célozza meg, míg a B2B a vállalkozások közötti üzleti tranzakciókra összpontosít. Ebből adódóan mutatkozhatnak bizonyos eltérések az értékesítői munkák között, attól függően, hogy pontosan milyen típusú értékesítésről is beszélünk.

A B2C értékesítők egyik fontos feladata lehet például a vásárlók felkutatása, hisz jellemzően széles közönség számára próbálnak értékesíteni. Feladatuk továbbá a termék- és/vagy szolgáltatásbemutatás, amelynek során bemutatják a képviselt terméket vagy szolgáltatást a vásárlóknak, illetve kihangsúlyozzák azok legfontosabb előnyeit. A munkakörük részét képezi emellett a kapcsolattartás is az ügyfelekkel, hisz nem csak az új vásárlók bevonzására, hanem a régiek megtartására is törekedniük kell. Mindemellett pedig tevékeny részt vállalnak az árak, promóciók és kedvezmények kialakításában és megszervezésében, ezzel is törekedve a vásárlói elégedettség biztosítására.

A B2B értékesítők egyik legfontosabb feladatát az üzleti kapcsolatok kiépítése jelenti. Ehhez hosszabb és komplexebb értékesítési folyamatokban vesznek részt, amelynek során tárgyalásokat folytatnak, szerződéseket kötnek és üzleti feltételeket egyeztetnek. A B2B értékesítők továbbá az üzleti partnerek igényei alapján személyre szabott megoldásokat kínálnak, illetve az üzleti igényeknek megfelelően állítják össze ajánlataikat. Általában törekednek arra, hogy hosszabb távú üzleti kapcsolatokat építsenek ki, ahol a bizalom, az üzleti értékek és az együttműködés meghatározó jelentőséggel bírnak.

Elhelyezkedés értékesítőként Békéscsabán

Miként arra a bevezetőben is utaltunk, az értékesítői álláslehetőségek Békéscsabán is gyakoriak. Ezt jól reprezentálja a BekescsabaAllas.hu weboldala is, amelynek kínálatában B2C és B2B értékesítői munkák megjelenésére egyaránt volt már példa. Előbbi kapcsán példaként lehetne említeni, mikor gépjárműalkatrészek értékesítéséhez keretek munkavállalókat, míg utóbbira az oldalon megjelent különböző területi képviselői, területi vezetői munkák jelentenek jó példát. A BekescsabaAllas.hu tehát összességében az értékesítői állások széles választékát kínálja: https://bekescsabaallas.hu/allasok/kereskedelem-ertekesites.

Persze jogosan merül fel a kérdés, hogy pontosan milyen végzettségre, tapasztalatra és kvalitásokra van szükség az ilyen jellegű pozíciók betöltéséhez? Általánosságban az a tapasztalat, hogy az értékesítői munkakörök már akár középfokú végzettség (érettségi) birtokában is eséllyel megpályázhatóak. Ezenkívül sokszor a tapasztalat sem szükséges, mert a munkáltatók elsősorban a személyes tulajdonságokra helyezik a hangsúlyt.

Fontos például a kiváló kommunikációs- és tárgyalóképesség, hisz a feladatkör egy jelentős része a kapcsolatteremtésre épül. Elengedhetetlen továbbá az empátia és a rugalmasság az

ügyfelek igényeinek a megértése, és az üzleti helyzetek hatékony kezelése érdekében. A sorból az önállóság és a szervezőképesség sem maradhat ki, az értékesítők ugyanis gyakran önállóan dolgoznak, és a napi feladataikat is maguknak kell menedzselniük. Végezetül pedig a kitartás és az elszántság is elengedhetetlen, lévén az eredmények nem jönnek egyik napról a másikra, és az üzleti célok eléréséig egy hosszú fejlődési görbét kell bejárni.