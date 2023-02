Az OIL! márkanév tulajdonosa, a Mabanaft Csoport egy több évtizede működő, németországi székhelyű független, Nyugat-Európában vezető szerepet betöltő üzemanyag forgalmazó vállalat, ami a világ számos országában jelen van. Az OIL! márkanévvel Magyarországon 2005. óta találkozhatunk, mára 50 töltőállomás szolgálja ki a vásárlók igényét országszerte.

2023. február elején egy komolyabb átépítés után újra megnyitott a töltőállomás. Milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban?

A benzinkút teljes felújítása 2021 szeptemberében kezdődött, amikor minden kútoszlopot korszerű ADAST oszlopokra cseréltünk, ami lehetővé tette egy tankolóautomata kiépítését is, melynek segítségével töltőállomásunkon a nyitvatartási időn túl is lehet tankolni, mindezt akár készpénzes, bankkártyás, vagy flottakártyás (UTA, DKV, EUROWAG) fizetéssel. Felújítottuk a teljes üzemanyag rendszert, melynek keretében a tartályokat duplafalusítottuk, szivárgásérzékelőt építettünk be és teljesen új üzemanyag csővezeték került kialakításra. Mindezek mellett, telepítésre került egy kimondott kamionok kiszolgálására szolgáló oszlop, ami mind a két oldalról képes kiszolgálni egyidőben AdBlue-val és gázolajjal az odaérkező járműveket.

Forrás: OIL Hungary Kft.

Nemcsak a benzinkút, de maga a shop is megújult.

2021. novemberben láttunk neki a shop teljes felújításának, melynek keretében megújult az eladótér, a mosdók és kialakításra került egy új kávézó rész, valamint egy gyereksarok is. A kávézó kínálatában megtalálhatóak a kávé különlegességek mellett a finom szendvicsek és hot dogok is.

Kiépítésre kerültek szolár berendezések is

Szintén a beruházáshoz és a hosszabb távú fejlesztésekhez tartozik, hogy az OIL! kutakon országosan is elkezdték a napelem berendezések felszerelését a tetőre. Itt Székesfehérváron, több mint 15 000 KWh áramot termelünk évente, ami a töltőállomás energiaszükségletének jelentős részét már fedezi.

Milyen típusú üzemanyagok érhetőek el a Székesfehérvári OIL! töltőállomáson?

Az OIL! számára a minőség biztosítása a legfontosabb - elérhető áron. Hiszen nagyon fontos, hogy akik nálunk tankolnak, tisztában legyenek azzal, hogy német kúthálózat vagyunk, akik megbízhatóan jó minőségű, a kötelező szabványt néhány mutatóban sokszor meghaladó üzemanyagot biztosítanak vásárlóiknak. Éppen ezért igyekszünk minden szükséges igényt kiszolgálni, így Székesfehérvári töltőállomásunkon, a megszokott ESZ-95-ös benzin és dízel üzemanyag (melynek dermedés pontja többnyire jóval alacsonyabb a szabvány által előírt értéknél) mellett speciális termékek is elérhetőek, köztük például a 100-as oktánszámú benzin, és a teherautók mellett az új diesel üzemű személygépkocsikba is szükséges AdBlue.

Forrás: OIL Hungary Kft.



A 100 oktánszámú üzemanyag előnye a 95-ös oktánszámúval szemben, hogy nincs benne 10 % bioethanol, aminek a fűtőértéke 30 %-kal kisebb, mint a benziné. Ezért elmondható, hogy egy hajszálnyival az autó a 100-as benzinnel jobban húz. Ami viszont lényeges:

Ha hosszabb ideig áll az autó, motor, vagy például fűnyíró 95-ös benzinnel, előfordulhat, hogy a bio összetevők miatt az üzemanyag elnyálkásodik, ami az üzemanyag szivattyú, illetve az üzemanyagszűrő eldugulásához vezethet.



Az AdBlue dízel adalék kapcsán fontos megemlítenem, hogy van személygépkocsihoz való alacsonyabb nyomású kútoszlop is. Ennek előnye az, hogy nem kell kannából töltögetnünk, annyit vehetünk, amennyire valóban szükségünk van és az AdBlue betöltésekor nem fröcsköl vissza az adalék a kocsi karosszériájára, mint az a kamionokhoz való kútoszlopnál előfordulhat.

Miben jelent különbséget a prémium üzemanyag?

Talán a legfontosabb, hogy különleges német adalékcsomagjainknak köszönhetően egyebek mellett tisztítja az üzemanyag adagoló rendszert, segíti a hidegindítást és ezáltal rendszeres használata meghosszabbítja a motor élettartamát.

Milyen szolgáltatások elérhetőek a kúton?

Autópálya matrica, kávéautomata, hot dog, melegszendvics, mobil feltöltés, frissen főzött Lavazza kávé, Free Wifi, Shop

Forrás: OIL Hungary Kft.

Ha jók az értesüléseink, most minden olyan vásárló, aki nálatok tankol és a feol.hu-ra hivatkozik, egy HELL ENERGY drinket kap ajándékba?

Ez így van! Nyitvatartási időben, mindennap reggel 6 és este 9 óra között (0- 24 tankoló automata) mindenkit szeretettel várunk az említett akcióval. Töltődjenek fel nálunk!

