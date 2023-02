Az országos programra több területről érkeztek kkv-k, de elsősorban a feldolgozóipari és a szolgáltató szektorban működő vállalkozások körében volt népszerű Mentorprogram, ami szemlélet- és eszközbeli támogatást egyaránt nyújtott számukra: kézikönyvek, e-tananyag, szakmai csoportos mentorálások, céglátogatások, akciótervek és ami a legfontosabb, tapasztalt mentorok is segítették a résztvevők fejlődését.

Idehaza kevésbé ismert, de hatékony módszer A kamara által alkalmazott mentorálás, mint kkv-fejlesztési módszer nem mindennapi, innovatív megoldásnak számít hazánkban. A Mentorprogramban a vállalkozókat gyakorlati és tapasztalati ismeretekkel rendelkező mentorvállalalatok, szakértő tanácsadók és koordinátorok egyszerre segítették a tudásszerzésben, a jó gyakorlatok megosztásában és azok napi működésbe való beépítésében. Az aktív együttműködésen, javarészt tapasztalatokon alapuló tudásátadást biztosító módszer lehetőséget nyújtott a közösségépítésre és számszerűsíthető sikereket hozott. A visszajelzések szerint a résztvevő vállalkozások felkészültebbek, válságállóbbak lettek a program segítségével. A mentoráltak véleménye alapján a mentorálások, cégbemutatások inspirálóan hatottak a résztvevőkre, a megszerzett tudást ráadásul ők maguk is tovább tudják adni partnereiknek, ennek segítségével pedig még gyorsabb lehet a mindenkinek kedvező szemléletváltozás.

Forrás: MKIK

Az ötéves projekt során több területen is segítséget kaptak a kkv-k. A tudatos pénzügyi döntések elősegítéséhez járult hozzá a Pénzügyi és Vállalkozói Szemléletformálás alprogram, ami kifejezetten a finanszírozási útvesztőkben igyekezett segítséget nyújtani a kkv vezetőknek. Több százan vettek részt a fenntarthatósági témájú mentorálásokon, amelynek célja az volt, hogy olyan fenntarthatósági ismereteket közvetítsen, amelyek új elemekkel gazdagítják a vállalkozások tudatos - környezetet és gazdaságot egyaránt támogató - döntéshozatalát. A fenntartható szemléletmód mindennapi működésbe építése ugyanis a környezetünk megóvása mellett bizonyítottan növeli a vállalkozások versenyképességét is. A gyakorlati tapasztalatok hasznossága megkérdőjelezhetetlen volt a külpiacra lépést támogató alprogram esetében is, ahol a már komoly exportmúlttal rendelkező vállalkozások segítették a külpiaci nyitást, vagy bővítést tervező kkv-kat. Ugyancsak sok üzleti kapcsolat született a beszállítófejlesztési alprogram révén is, mely a tudásátadás mellett a résztvevők kapcsolatrendszerét szélesítette és a stabil, hosszú távú partneri kapcsolatok kialakításához nyújtott segítséget.

A programban megyénkből is több vállalkozás részt vett, így például a BRUNSWICK BOWLING MAGYARORSZÁG Kft., a Fiers MECHANIKA Ipari Szolgáltató Kft. és Simon István egyéni vállalkozó.

A programban résztvevőknek forintosítható előnye is származik a programból, hiszen több uniós pályázat esetében többletpontokat kaphattak a program elvégzésért. A Mentorprogram ugyanis uniós forrásból valósult meg, segítségével pedig sikerült egy piaci rést befedni: a piaci szolgáltatóknál jellemzően nincs elegendő kapacitás a nagyon különböző kkv-k kiszolgálására, amelyek gyakran nem is tudnák kifizetni a tanácsadást. Ezt pótolta a Mentorprogram szolgáltatáscsomagjába tartozó ingyenes tanácsadás a kamara részéről.

Ingyenesen elérhető a tananyag A kamara a program során használt tananyagokat hamarosan egy bárki által elérhető és ingyenes elektronikus tananyag és tanulási rendszer formájában is közzéteszi. Február közepétől minden vállalkozás számára elérhetővé válik az a pénzügyi tudatosságról, a beszállítóvá válásról, a külpiacra lépésről és a legújabb, fenntarthatóságról szóló ismeretanyag, amely hazai viszonyok között alkalmazható megoldásokat kínál a vállalatvezetőknek. A legfrissebb hírekért érdemes figyelemmel kísérni a vallalkozztudatosan.hu honlapot és a program Facebook oldalát.

Forrás: MKIK

A tapasztalatok és a visszajelzések alapján szükség van a szemléletformálásra, a tapasztalati úton való gyakorlati ismeretátadásra és további ingyenes programokra a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében, és erre a résztvevők részéről is további igény mutatkozik. Ezt támasztja alá az elégedettségi kérdőív eredménye, hiszen az összesített átlag 4,8 a maximum adható 5 pontból, ami majd ötezer mentorálás alapján piaci mércével is kimagasló érték.

A szakpolitika és a kormányzat szintén pozitív véleménnyel van a programról, így a mostani tapasztalatokat felhasználva egy még inkább vállalkozásokra szabott szolgáltatáscsomaggal folytatódhat a program a jövőben, amennyiben támogatást kap hozzá a kamara.